PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Ливень, грозы и сильный ветер: на Киев надвигается шторм/

Ливень, грозы и сильный ветер: на Киев надвигается шторм

Сегодня в Киеве до конца суток ожидаются грозы и шквальный ветер.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

– В столице будет наблюдаться переменная облачность, а порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду, – говорится в сообщении.

Также напоминает основные правила поведения во время грозы:

На природе следует:

  • спуститься в низину;
  • отойти от единичных деревьев, столбов, вышек;
  • отойти подальше от водоемов;
  • на открытой местности укрыться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться в одиночку;
  • снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя;
  • если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя);
  • в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Во время грозы нельзя:

  • прятаться под очень высокими деревьями;
  • сидеть на полянах;
  • прятаться под скалами;
  • идти открытой местности в мокрой одежде или плотной группой;
  • купаться.

Читайте: В Украину идет похолодание: прогноз погоды на неделю (КАРТА)

К слову, ранее мы публиковали погоду в Украине на 1 сентября.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка