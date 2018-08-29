Ливень, грозы и сильный ветер: на Киев надвигается шторм

Сегодня в Киеве до конца суток ожидаются грозы и шквальный ветер.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
– В столице будет наблюдаться переменная облачность, а порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду, – говорится в сообщении.
Также напоминает основные правила поведения во время грозы:
На природе следует:
- спуститься в низину;
- отойти от единичных деревьев, столбов, вышек;
- отойти подальше от водоемов;
- на открытой местности укрыться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться в одиночку;
- снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя;
- если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя);
- в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.
Во время грозы нельзя:
- прятаться под очень высокими деревьями;
- сидеть на полянах;
- прятаться под скалами;
- идти открытой местности в мокрой одежде или плотной группой;
- купаться.
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