Ливень, грозы и сильный ветер: на Киев надвигается шторм

Сегодня в Киеве до конца суток ожидаются грозы и шквальный ветер.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

– В столице будет наблюдаться переменная облачность, а порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду, – говорится в сообщении.

Также напоминает основные правила поведения во время грозы:

На природе следует:

спуститься в низину;

отойти от единичных деревьев, столбов, вышек;

отойти подальше от водоемов;

на открытой местности укрыться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться в одиночку;

снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя;

если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя);

в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Во время грозы нельзя:

прятаться под очень высокими деревьями;

сидеть на полянах;

прятаться под скалами;

идти открытой местности в мокрой одежде или плотной группой;

купаться.

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