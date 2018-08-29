СМИ: Скандал с виноградниками Лакарена – провокация винодела

Громкий скандал в Одесской области разгорелся после того, как французский винодел Кристоф Лакарен заявил об умышленном поджоге его виноградников и попытке рейдерского захвата бизнеса.

Об этом говорится в специальном расследовании Надзвичайних новин на канале ICTV.

В ходе расследования выяснилось, что ДСНС в Одесской области не обнаружила следов поджога.

– Возник пожар сухой растительности на общей площади до одного гектара. Через 37 минут пожар был локализован и через 44 минуты после прибытия ликвидирован полностью. Фактов, доказывающих, что пожар была осуществлен ​​с занесением источника зажигания, нет, – объясняет Александр Крицкий заместитель руководителя ДСНС Одесской области.

Зато местные жители называют заявления Кристофа Лакарена провокацией, цель которой – захватить паи, которые они давно предоставили в аренду виноделу, но уже несколько лет не могут их забрать обратно. Жители Шабо заявляют, что Кристоф Лакарен обещал им развитие территории и создание рабочих мест в обмен на земельные паи, но за десять лет они так и не получили ни копейки.

– Договор аренды заключался с пайщиками до 2009 года, когда виноградники были еще плодоносящими. Он всем рассказывал о светлом будущем. А в результате – за несколько лет люди увидели, что он ни на одну гривну не укладывается в эти земли, – заявил Сергей Волошин, который защищает права своего отца от действий иностранца.

– Он пишет, что Шабский народ – быдло, ходит в трико и пьет портвейн ведрами, – добавляет Ирина Чернега.

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Уже не первый год жители через суды доказывают, что это их земля и хотят вернуть ее обратно.

Люди обратились к президенту Петра Порошенко и председателю Одесской ОГА Максима Степанова с просьбой защитить их права и помочь вернуть свои паи обратно.