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Изменение границ на Балканах: чем опасно для Донбасса

Украина заинтересована в дополнительных гарантиях безопасности от союзников в связи с возможным обменом территориями между Сербией и Косово и учитывая военный конфликт на Донбассе.

Україна ЄС

Планируемый обмен территориями между Сербией и Косово в Европейском Союзе может привести к усилению давления на Украину в вопросе Донбасса, поэтому украинские дипломаты будут требовать у ЕС дополнительных гарантий безопасности для страны.

Об этом сообщил посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко, передает Укринформ.

Дипломат отметил, что некоторые политики ЕС солидарны с Украиной и видят опасности для урегулирования конфликта на Донбассе из-за готовящегося обмена.

– Речь идет об изменении государственных границ, хотя и по договоренности, но в таком взрывоопасном регионе, как Балканы… У многих политиков и государственников Европы есть определенные предостережения и опасения относительно того, что если эта договоренность состоится, что будет с другими, с соседями…

Наше желание, чтобы ситуация была урегулирована, и это абсолютно нормальное желание. Но мы видим, что у нас происходит, и должны попросить у наших союзников еще дополнительных гарантий безопасности по территориальной целостности Украины, – сказал Левченко.

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По его мнению, Евросоюз и НАТО приложат усилия, чтобы не допустить дестабилизации ситуации на Балканах, а вот на постсоветском пространстве можно ожидать “тектонических изменений”, учитывая внешнюю политику Кремля, которому нынешняя ситуация в Сербии и Косово очень на руку.

– Россия уже поддерживает этот обмен, потому что это развязывает ей руки, а этнические границы – это значит и восточный Казахстан, здесь вам с Приднестровьем можно разыграть ситуацию, кто знает, как там часть белорусов на границе с Россией себя идентифицируют, здесь и по Донбассу можно поиграть… Так что Россия здесь абсолютно “за”. Но посмотрим, что и как. Пока что Украине нужно быть очень осторожной относительно этой ситуации, – акцентировал дипломат.

Напомним, в Сербии задержали боевика по подозрению в участии в войне на Донбассе.

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