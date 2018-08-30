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30-градусная жара и холодные ночи: прогноз погоды на сентябрь

Первая половина сентября будет по-летнему теплой, без холодных осенних дождей.

Об этом в комментарии Сегодня рассказала начальник сектора краткосрочных прогнозов Укргидрометцентра Людмила Гуманенко.

– В первые две недели месяца будет продолжаться лето с небольшими колебаниями температуры. Температура немного спадет, но все же в южных и восточных регионах будет подниматься до +30 градусов, а в северных и западных – удерживаться на уровне +22 +27 градусов, – отметила она.

Также, по ее словам, в этот период будет преобладать сухая погода – особенно на юге и на востоке, дожди возможны на западе, редко будут незначительные осадки и в других регионах.

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В то же время Гуманенко предупредила, что с теплыми летними ночами придется проститься – после заката солнца температура будет снижаться.

На вторую половину сентября она пока не дает никаких прогнозов.

Ранее синоптики сказали, что в целом осень 2018 года будет без особых сюрпризов.

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