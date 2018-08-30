До свидания, телевидение. Украина переходит на цифровое вещание

Уже месяц без аналогового телевидения живут зрители столицы, Киевской и Кировоградской областей. А 1 сентября к ним присоединится и большая часть Украины. О преимуществах и возможных недостатках нового формата телевидения узнали Факты ICTV.

Отказ от аналогового вещания – чисто технический процесс, который должен был незаметно пройти для телевизионной аудитории. Однако, за месяц на примере пилотных областей оказалось, что часть украинцев к изменениям не была готова.

Зачем отключают аналоговое

Главная причина – техническая. Цифровой сигнал требует меньшего диапазона, чем аналоговый. На практике это означает, что частота, которую занимает один аналоговый канал, может вместить, к примеру, десяток или два цифровых канала. Итак, в перспективе количество доступных зрителю каналов может возрасти.

К тому же, цифровой сигнал более устойчив к различным помехам. Для того чтобы его поймать, нужна антенна меньшей мощности, чем для аналога.

В чем разница для зрителя

Главное качественное и наглядное отличие цифры – более четкая картинка. Качественное изображение, несомненно, выигрывает по сравнению с дрожащей картинкой аналога, которая, к тому же, время от времени снежит.

Это не означает, что новый для Украины формат вещания абсолютно устойчив к потере сигнала. Но такое случается значительно реже, чем в аналоговом телевидении. И в таком случае изображение не становится нечетким, а просто исчезает.

Сильный сигнал и качественная картинка – обычное дело для городских жителей. А вот для зрителей маленьких городков и отдаленных сел это недоступный до сих пор уровень телевидения из-за неустойчивого аналогового сигнала вдали от телевизионных вышек.

Как поймать цифру

Казалось бы, живи и радуйся новому качеству. Но переход на новый формат оказался болезненным для некоторых украинцев. Пилотное отключение двух областей показало, что наиболее уязвимая категория зрителей, испытавшая на себе все трудности перехода – это пожилые жители сел.

Для того, чтобы подключить цифровой сигнал, у владельцев телевизоров есть несколько вариантов. Самый распространенный – приобрести ТВ-тюнер (в среднем 450-600 гривен) и настроить его. Но проще всего владельцам новых моделей, в которых приемник уже встроен. Им только надо проверить характеристики своей техники.

Более дорогой, но более легчий в воплощении, вариант – это подключение кабельного или интернет-телевидения. Технические тонкости уладят профессионалы, а абонентам за качественную картинку придется платить ежемесячно 50-200 гривен в среднем.

Украинские реалии

Все эти способы недоступны для пенсионеров, живущих в селах. Там сигнал никогда не отличался качеством, и большинство домовладений уже давно подключило спутниковое телевидение. Те, кто проезжал мимо улиц украинских сел, мог наблюдать картину, когда почти каждый дом, даже полуразвалившаяся хижина, оборудованы спутниковой антенной.

То, что у украинцев в приоритете телевидение, а не ремонт собственных домов, отдельный вопрос. Сейчас речь о доступности телеканалов. Спутниковое ТВ – вещь не дешевая. Установить его стоит в большинстве случаев больше минимальной пенсии (1435 гривен). А кабельные операторы в села из-за нерентабельности не заходят.

Вот и получается, что украинцы пенсионного возраста, которые являются основной аудиторией отечественного телепространства, остались один на один с белым телешумом. За август регионы, где выключили аналоговое телевидение, встретились с несколькими проблемами.

Первая – отсутствие цифрового сигнала на некоторых территориях. В небольшой Кировоградской области, где проживает менее миллиона человек без телесигнала вообще в августе остались 3 населенных пункта. Аналог отключили, а цифры там не было и раньше.

Логично предположить, что в сентябре, после отключения большей части Украины от старого формата вещания, таких случаев будет больше.

Другая проблема – это недоступность приемника для одиноких людей. На Кировоградщине 80-летняя жительница одного из сел через соседей обращалась к местным телекомпаниям и органам власти за помощью в установлении ТВ-приемника.

Пенсионерка сама не передвигается, родственников нет, а значит, после отключения аналога она осталась без единственного источника связи с внешним миром – телевизора. И таких, как она – сотни.

Перспективы

Но, несмотря на трудности, процесс не остановить. Переход на цифровой прием сигнала – потребность времени и обязательство Украины, которое она взяла на себя еще в 2006 году. С 1 сентября без аналогового вещания останется почти вся страна.

Если пока в стране работает 1821 передатчик, то уже в сентябре отключат 1063 из них.

– 758 передатчиков продолжат работу до конца этого года, это 40% от общего количества аналоговых передатчиков, – сообщил председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко.

Принимать старый сигнал смогут только территории с особым режимом вещания (зона ООС и пограничная часть Крыма). Поэтому избежать проблем с сигналом жителям отдаленных населенных пунктов не удастся.

С другой стороны, цифра подарит качественное изображение и усилит информационную безопасность Украины. Главное, как в некогда популярной игре с покемонами, поймать сигнал.

Фото: dreamstime

Яна Семенюк