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Донецкий аэропорт сегодня. Видео с высоты птичьего полета

Международный аэропорт Донецк имени Сергея Прокофьева сняли на видео с высоты птичьего полета.

Донецкий аэропорт после 5 лет войны сняли с беспилотника.

Панорамное видео появилось на сепаратистском канале News-Front в Youtube.

Читайте: Будем биться! Порошенко рассказал, как Украина вернет Крым и Донбасс

– Жуткая картина, Помню как это было, сколько погибло, Был лучшим в Европе, Нет слов, Типичная картина русского мира, – пишут пользователи.

Ранее в сети появилось архивное видео обороны Донецкого аэропорта.

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