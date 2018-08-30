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Помощь по беременности и родам – сколько теперь будут платить в Украине

В Украине введена обновленная формула определения размера пособия по беременности и родам.

Теперь такого рода соцпомощь от государства составляет 100% средней заработной платы за весь период нахождения в отпуске по беременности и родам.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины, передает АиФ.

При этом, если средний доход лица, которому полагается выплата, меньше минимальной зарплаты, пособие рассчитывается исходя из действующего размера минимальной заработной платы.

– Указанный вид материального обеспечения финансируется Фондом независимо от продолжительности страхового стажа и, в отличие от пособия по временной потере трудоспособности, имеет минимальную гарантию его размера. Например, если застрахованное лицо работает по основному месту работы неполный рабочий день и имеет доход, меньше минимального, пособие по беременности и родам будет рассчитано для него исходя из утвержденной минимальной заработной платы, – заявила замдиректора департамента страховых выплат ФССУ Анна Харченко.

Пример подсчета пособия по беременности и родам:

3723 грн *(заработная плата застрахованного лица) * 12 месяцев / 365 календарных дней * 126 дней (продолжительность больничного по беременности, – Ред.).
Таким образом сумма пособия по беременности и родам от ФССУ для минималки составит 15 422,40 гривен. Такого рода соцпомощь налогами не облагается согласно Конституции.

Читайте: Пособия на детей 2018: виды и размер выплат (ИНФОГРАФИКА)

Напомним, что в Украине ввели неполный рабочий день для отцов с сохранением зарплаты.

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