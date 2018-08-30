ГРС не поддерживает унификацию тарифов на порожняк

Государственная регуляторная служба не поддерживает приказ Мининфраструктуры о внесении изменений в коэффициенты, которые используются к тарифам сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в границах Украины, и связанные с ним услуги, относительно унификации тарифной политики на перевозку порожних вагонов.

Об этом заявила сегодня на заседании глава ГРС Ксения Ляпина, передает Минпром.

– В этом виде, думаю, что нет, – сказала она, отвечая на вопрос, поддерживает ли ГРС инициативу Мининфраструктуры.

Ляпина подчеркнула, что в результате предлагаемой министерством унификации произойдет существенное повышение затрат грузоотправителей.

– Федерация металлургов и другие промышленные ассоциации оценивают рост затрат в 5,6-5,2 млрд грн, Укрзализныця – в 2,3 млрд грн. Но признано всеми, что это будет миллиардное повышение расходов субъектов хозяйствования, – отметила она.

При этом глава ГРС обратила внимание на произошедший с осени прошлого года рост расходов на перевозку грузов железнодорожным транспортом.

– Это повышение накладывается на предыдущие. Не только на осеннее 15-процентное повышение тарифа, но и на существенный рост финансовой нагрузки на грузоотправителей из-за дерегуляции вагонной составляющей. В краткосрочной перспективе это привело к росту как стоимости вагонов Укрзализныци, так и частного вагонного парка. Таким образом, процент этой нагрузки доходит до 50% за полгода, что в принципе уже фатально для бизнеса, – сказала она.

Ляпина предостерегает, что такое резкое повышение финансовой нагрузки на украинский бизнес может иметь существенные негативные последствия для производства.

– Уже сегодня некоторые компании теряют европейские рынки из-за того, что не могут выполнить своевременно свои обязательства. Эти факторы существенно снижают как доходы самих предприятий, так и доходы государства, которые в первую очередь состоят из налогов от таких существенных и бюджетообразующих отраслей, как металлургия, химия, строительство и аграрные сектор, – подчеркнула глава ГРС.

– Давайте поможем найти компромиссный вариант, чтобы, с одной стороны, Укрзализныця решила проблему администрирования, но который пока что не будет существенно влиять на рост расходов грузоотправителей, – резюмировала Ляпина.

Читайте: Тарифы и отсутствие инвестиций на УЗ обошлись бизнесу в 19 млрд грн

Как сообщалось, ранее руководители профильных промышленных ассоциаций обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой дать соответствующие поручения Министерству инфраструктуры и Укрзализныце относительно отзыва и отмены проекта приказа министерства о внесении изменений в коэффициенты, которые используются к тарифам сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в границах Украины, и связанные с ним услуги, относительно унификации тарифной политики на перевозку порожних вагонов. По их мнению, предложенная унификация тарифов на порожние вагоны приведет к увеличению расходов грузовладельцев в денежном измерении на 5 млрд грн в год.