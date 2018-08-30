Гречка, черный пиар и харизма: как политики влияют на наш выбор

Уже совсем скоро начнется президентская предвыборная кампания. А за ней сразу же последует подготовка к парламентским. Пока социологи подсчитывают предварительные рейтинги, политтехнологи вступают в дело. Факты ICTV выясняют, как политическая реклама может изменить наш выбор.

Выборы президента Украины пройдут весной 2019 года. К этому времени нас ждет немало заявлений, шоу, обещаний, встреч и широких жестов от кандидатов. Некоторые политики начали готовиться к гонкам еще несколько месяцев назад. И не зря, ведь им есть за что побороться.

По данным социологов, в августе около 20 процентов избирателей ещё не определились, за кого они бы проголосовали, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Поэтому в борьбе за их головы и сердца политики и их команды будут соревноваться на всех возможных фронтах.

Реклама и манипуляции

Политическая реклама – самый доступный способ узнать о планах кандидатов. Она сопровождает каждого украинца. А простые, короткие и яркие лозунги у нас быстро начинают ассоциироваться с конкретными политиками.

С одной стороны, реклама информирует людей и должна помогать определиться с выбором. Но с другой – это необъективный источник информации. Политологи утверждают – реклама больше нужна самим политикам. Поэтому они и платят за нее сотни тысяч долларов.

– Основная задача политического рекламирования заключается в том, чтобы определить мотивацию поведения людей и соответствующим образом влиять на нее. Влияние нужно осуществлять таким образом, чтобы это не было очевидным, – говорит кандидат политических наук Галина Фесун.

Отсюда и десятки одинаковых билбордов в каждом украинском городе. Вам кажется, что команда политика, которого вы видели только что на ситилайте за углом, а теперь вновь наблюдаете через 200 метров на билборде, просто не рационально использует средства?

Как бы не так. Если вы не можете определиться, за кого голосовать, в день выборов вы, скорее всего, выберете одного из таких рекламных лиц.

Телевидение – еще одна площадка для рекламы и манипуляций. Его роль переоценить трудно. Именно участие в политических ток-шоу и студийных дебатах помогает получить голоса избирателей без особых программных усилий.

Это подтверждают и первые в истории дебаты на телевидении между Джоном Кеннеди и Ричардом Никсоном. Тогда харизматичный и уверенный в себе Кеннеди получил большую благосклонность людей благодаря искусному умению выражать необходимые эмоции и подбирать нужный тембр голоса.

И это при том, что его оппонент был не простым. Никсон имел опыт работы в должности вице-президента, но не имел такого же умения нравиться людям, как Кеннеди.

По подсчетам политологов, аудитория во время теледебатов лучше всего запоминает внешний вид, манеру поведения кандидатов (60%) и тон голоса (30%). И лишь 10% содержания дебатов остается в памяти зрителя.

Еще один способ, которым не гнушаются политики – распространение негативной информации о соперниках. Казалось бы, зачем кандидатам создавать информационное поле для оппонентов, пусть и не хорошими новостями?

Психология утверждает, что люди лучше запоминают именно негативную информацию. Поэтому при упоминании имени какого-то политика, мы скорее будем ассоциировать его с неприятными фактами, известными о нем.

А еще люди склонны голосовать не за кого-то, а против конкретного человека. То есть, если избиратели не исключают победу на выборах своего антилидера, они с большей вероятностью пойдут на участок и проголосуют за его конкурента, чем если у них будет только фаворит.

Поэтому когда в следующий раз услышите об очередном компромате на одного из участников предвыборной гонки, ведите себя, как лев, который смотрит не на брошенную палку, а на того, кто ее бросил. Задумайтесь, кто распространяет негативную информацию и какие цели таким образом может преследовать.

Гречка до сих пор в трендах

Как это ни печально, но продать свой голос за пищевой набор сомнительного качества готовы около 20% избирателей в Украине, несмотря на то, что правительство может ввести уголовную ответственность за это. И речь идет не о том, что килограмм гречки и литр подсолнечного масла – вещи, которые не может позволить себе 1/5 взрослого населения.

Для этой категории людей все политики одинаковые, а избиратели уверены, что их голоса ничего не решают, и поэтому хотят получить от выборов какую-то выгоду.

Другая причина, по которой люди голосуют желудком – чувство ответственности. Как правило, это касается наиболее уязвимой к проявлениям заботы прослойки избирателей – пожилых людей.

Украинцы, выросшие и сформировавшиеся при другой реальности, свято верят, что любое напечатанное в газете или сказанное с экрана телевизора слово – правда, а они сами – обязаны отблагодарить голосом кандидата, который о них не забыл, позаботился и подарил пищевой набор.

Угроза гречки, как фактора влияния на выборы, в том, что люди, которые отдают свои голоса за нее, активные избиратели и не пропускают голосований. В отличие от молодежи и людей среднего возраста, то есть электората, который принимает решение более рационально, но на выборы ходит через раз.

За нас решает подсознание

Иногда наш разум подчиняется бессознательному и когда мы заходим в кабинку для голосований, принимаем совсем не те решения, которые планировали ранее. Американские ученые обнаружили интересную взаимосвязь между погодой и выборами.

Исследователи выяснили, что во время президентских выборов в США в 2 000 году, жители штатов, которые в течение последнего года часто страдали от непогоды, были подвержены бессознательно винить в этом действующую власть (в то время демократическую партию) и больше голосовали за ее оппонентов.

Еще один, казалось бы, совсем не связанный с политикой фактор, влияющий на поведение людей на выборах – футбольные матчи. А точнее, их результаты.

В той же Америке выявили тенденцию, при которой проведенные за несколько дней до выборов матчи в местных колледжах, давали больший результат при голосовании в пользу провластных партий. Явление наблюдали в течение 44 лет исследований.

А еще изменить наше решение о голосовании может состояние нашего здоровья. Какой бы совершенной или, наоборот, неприемлемой ни была программа того или другого кандидата, если мы голосуем во время болезни, возрастает вероятность того, что мы отдадим голос за более физически привлекательного кандидата.

Учитывая изложенные факты, создается впечатление, что мы действительно руководствуемся во время голосования не логическими аргументами, а собственной природой или же ведемся на внешние манипуляции. И тогда напрашивается вывод: зачем в таком случае вообще голосовать, если объективность выбора под вопросом?

Но это не значит, что наши эмоции и подсознание совсем не поддаются нам. В случае 100-процентной действенности политической рекламы результаты выборов были бы более однозначными. Так или иначе, мы делаем наш выбор, суммируя наши знания, опыт и подсознание.

Но когда перед глазами в следующий раз у нас будет бюллетень, все же стоит лишний раз подумать, а почему мы голосуем за этого человека? Она кажется нам понятным и честным, то есть поддаемся эмоциям. Или все же потому, что он обладает необходимой квалификацией и разделяет наши ценности?

Фото: УНИАН, фокус, dreamstime, joinfo

Яна Семенюк