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Климкин заявил о готовности разорвать “дружбу” с Россией

МИД официально внесет на рассмотрение президенту Петру Порошенко пакет документов о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что внешнеполитическое ведомство подготовило пакет документов для начала прекращения действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией, который был подписан в 1997 году.

Об этом дипломат сказал во время общения с журналистами, пишет УНИАН.

– Эти документы уже подготовлены, и весь пакет. Об этом могу сказать. Это всегда было нашей позицией, поэтому мы его проработали. В ближайшие дни мы внесем его формально, – сообщил Климкин.

– Я всегда говорил, что Россия, во-первых, нарушила все, что возможно в этом договоре – начиная с преамбулы, все статьи. Во-вторых, конечно, есть юридическая сторона, политическая, но и эмоциональная сторона. Ну, о какой дружбе, о каком сотрудничестве может идти речь? – отметил Климкин.

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Он добавил, что намерен доказать, что Россия нарушала этот договор с самого начала его действия.

– Поэтому ни о каком договоре по определению не может быть даже речи, и это понятно. Это наша общая политическая позиция, – подчеркнул глава МИД.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко поручил украинскому МИД подготовить документы для разрыва соглашения о дружбе с Россией.

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