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Почти 600 кг! На Житомирщине разоблачили контрабанду российских книг

В Житомирской области пограничники разоблачили канал перемещения в Украину пропагандистских книг из России, запрещенных для ввоза.

Майже 600 кг! На Житомирщині викрили контрабанду російських книг

Авто с грузом пропагандистской литературы задержали сегодня после прохождения таможенного контроля на выезде из пункта пропуска, сообщает Госпогранслужба.

Выяснилось, что к схеме перемещения и реализации пропагандистских книг причастны несколько человек.

Литературу российского производства закупали в России и Беларуси, а переправлять в Украину ее планировали исключительно через украинско-белорусский участок.

– Задержанная продукция имеет пропагандистскую направленность, в частности раскрывает военную тематику, пропагандирует коммунистические ценности и советскую идеологию, социальное устройство и преимущества “федеративного” государственного устройства, которые согласно законодательству Украины запрещены для распространения и использования на территории Украины, – говорится в сообщении.

По информации, книги планировали накопить в Украине, а весной 2019 года распространять для дестабилизации политической ситуации в Украине.

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Почти 600 кг! На Житомирщине разоблачили контрабанду российских книг / 6 фотографий

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Чтобы переместить продукцию, нарушители попытались подкупить пограничников.

– Задержанный предложил инспектору пограничной службы – инструктору отдела пограничной службы Иванков Житомирского пограничного отряда неправомерную выгоду в размере 1600 гривен.

За эту сумму он надеялся беспрепятственно переместить через государственную границу Украины печатную продукцию с превышением установленных норм и избежания ее декларирования, в частности – 591 кг литературы российского производства, в т.ч. и военного направления, – добавил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Напомним, президент Петр Порошенко поручил подготовить документы для разрыва договора о дружбе с Россией.

В то же время в России заявили, что отношения с Украиной “трудно чем-то испортить”.

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