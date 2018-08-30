Почти 600 кг! На Житомирщине разоблачили контрабанду российских книг

В Житомирской области пограничники разоблачили канал перемещения в Украину пропагандистских книг из России, запрещенных для ввоза.
Авто с грузом пропагандистской литературы задержали сегодня после прохождения таможенного контроля на выезде из пункта пропуска, сообщает Госпогранслужба.
Выяснилось, что к схеме перемещения и реализации пропагандистских книг причастны несколько человек.
Литературу российского производства закупали в России и Беларуси, а переправлять в Украину ее планировали исключительно через украинско-белорусский участок.
– Задержанная продукция имеет пропагандистскую направленность, в частности раскрывает военную тематику, пропагандирует коммунистические ценности и советскую идеологию, социальное устройство и преимущества “федеративного” государственного устройства, которые согласно законодательству Украины запрещены для распространения и использования на территории Украины, – говорится в сообщении.
По информации, книги планировали накопить в Украине, а весной 2019 года распространять для дестабилизации политической ситуации в Украине.
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Фото: Держприкордонслужба.
Фото: Держприкордонслужба.
Фото: Держприкордонслужба.
Фото: Держприкордонслужба.
Фото: Держприкордонслужба.
Фото: Держприкордонслужба.
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Чтобы переместить продукцию, нарушители попытались подкупить пограничников.
– Задержанный предложил инспектору пограничной службы – инструктору отдела пограничной службы Иванков Житомирского пограничного отряда неправомерную выгоду в размере 1600 гривен.
За эту сумму он надеялся беспрепятственно переместить через государственную границу Украины печатную продукцию с превышением установленных норм и избежания ее декларирования, в частности – 591 кг литературы российского производства, в т.ч. и военного направления, – добавил спикер ГПУ Андрей Лысенко.
Напомним, президент Петр Порошенко поручил подготовить документы для разрыва договора о дружбе с Россией.
В то же время в России заявили, что отношения с Украиной “трудно чем-то испортить”.