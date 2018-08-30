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Москва прокомментировала выход Украины из Договора о дружбе с РФ

В России в связи с желанием Украины выйти из Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве заявили, что отношения между странами “трудно чем-то испортить”.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.

– Двусторонние отношения находятся несомненно в ситуации, которую будет трудно чем-то испортить. Двусторонние отношения находятся в глубоком кризисе. Пока нет никаких факторов, которые свидетельствовали бы о наличии перспектив в нынешней ситуации к их нормализации, – сказал он.

Кроме того, Песков заявил, что даже в условиях этого глубокого кризиса было бы глупо делать какие-то шаги, которые нанесут дополнительный ущерб народам двух стран.

По его словам, Россия никогда не была сторонницей ухудшения отношений и сторонницей сворачивания этих отношений.

– Россия всегда была противницей и оппонентом действий украинского руководства в отношении юго-востока собственной страны. Вот это та ситуация, которую мы имеем, – добавил он.

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Напомним, президент Украины Петр Порошенко поручил украинскому МИД подготовить документы для разрыва соглашения о дружбе с Россией.

Фото: Igor Dolgov/Dreamstime.com

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