Возле КПВВ Новотроицкое горят минные поля. Людей эвакуировали

Из-за возгорания степного массива вблизи КПВВ Новотроицкое введен красный режим и временно прекращены пропускные операции. Пожар до сих пор не локализован.
Об этом сообщила в Facebook пресс-офицер донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко.
– От огня детонировали минно-взрывные заграждения и неразорвавшиеся боеприпасы, что создало реальную угрозу жизни и здоровью гражданского населения, следовавшего через линию разграничения. В то же время, пренебрегая жизнью гражданского населения, представители российско-оккупационных войск продолжали направлять граждан, среди которых были дети и старики, – пишет она.
По ее словам, пограничники эвакуировали в безопасное место всех людей, которые прибывали с временно оккупированной территории.
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Напомним, вчера, 29 августа, на Донбассе закрыли контрольно-пропускной пункт въезда-выезда Новотроицкое из-за пожаров, которые привели к детонации мин.
Фото: Валерія Карпиленко