Купить билет на поезд “четырех столиц” уже можно: цены и даты

Укрзализныця начала продажу билетов на новый поезд “четырех столиц”: Киев, Минск, Вильнюс и Рига.
Поезд четырех столиц будет курсировать уже с 28 сентября, сообщил и.о. главы УЗ Евгений Кравцов на странице в Facebook.
По его словам, цены на билеты пытались сделать максимально доступными.
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Цены на билеты по трем направлениям нового поезда:
Киев – Рига:
– вагон купе – 2219,11 грн.
– вагон СВ – 4428,17 грн.
Киев – Вильнюс:
– вагон купе – 1640,62 грн.
– вагон СВ – 3271,78 грн.
Киев – Минск:
– вагон купе – 1853,98 грн.
– вагон СВ – 3574,69 грн.
Напомним, Укрзализныця введет единый билет на поезд и самолет. Он может быть запущен уже после старта скоростной электрички в аэропорт Борисполь.
Фото: Укрзализныця
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