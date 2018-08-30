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Купить билет на поезд “четырех столиц” уже можно: цены и даты

Укрзализныця начала продажу билетов на новый поезд “четырех столиц”: Киев, Минск, Вильнюс и Рига.

Поезд четырех столиц будет курсировать уже с 28 сентября, сообщил и.о. главы УЗ Евгений Кравцов на странице в Facebook.

По его словам, цены на билеты пытались сделать максимально доступными.

Читайте: Поезда Укрзализныци поделят на 3 класса – отличия

Цены на билеты по трем направлениям нового поезда:

Киев – Рига:

– вагон купе – 2219,11 грн.
– вагон СВ – 4428,17 грн.

Киев – Вильнюс:      

– вагон купе – 1640,62 грн.
– вагон СВ – 3271,78 грн.

Киев – Минск:

– вагон купе – 1853,98 грн.
– вагон СВ – 3574,69 грн.

Напомним, Укрзализныця введет единый билет на поезд и самолет. Он может быть запущен уже после старта скоростной электрички в аэропорт Борисполь.

Фото: Укрзализныця

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