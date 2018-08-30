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Регистрация на месте жительства: новые правила и штрафы

Кабмин задумал провести проверки по фактам проживания граждан в местах их регистрации.

С инициативой о проверках по фактам проживания граждан в местах их регистрации в рамках закона О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине выступил Офис реформы административных услуг при Минэкономразвития, пишет АиФ.

Так, согласно документу, органы регистрации граждан проведут массовые проверки и полученные данные будут заноситься в Единую информационную систему Украины. Участвовать в проверке будут все граждане Украины старше 14 лет, причем, они сами на протяжении 30 дней должны подать заявление через Интернет о регистрации своего места жительства. Сама же проверка будет проводиться 30 дней.

Также о месте своего пребывания должны будут проинформировать орган регистрации украинцы, которые подлежат призыву на срочную военную службу или принимают участие в судебном процессе. Уполномоченные лица органов власти в ходе проверки получат право исследовать жилое помещение на предмет наличия признаков проживания, зарегистрированного в нем гражданина.

В частности, проверяющие могут опрашивать соседей, проверять наличие одежды, средств гигиены и других доказательств проживания.

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Если проверка покажет, что гражданин не проживает по месту регистрации, его будут привлекать к административной ответственности. В частности, украинцев будут штрафовать в размере от 20 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 340 до 850 гривен).

Ожидается, что Единая информационная система начнет действовать с 1 июля 2019 года. Граждане, которые не зарегистрированы по месту проживания, смогут бесплатно это сделать до 31 марта 2021 года.

Напомним, Кабинет Министров сообщил о плане провести перепись населения Украины в 2020 году.

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