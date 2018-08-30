Разрыв сообщения с РФ: Украина перекроет нелегальные автобусные перевозки

Кабмин планирует законодательно запретить поездки на территорию РФ пассажирским автобусам, не имеющим лицензии на международные перевозки.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире телеканала Прямой.

По его словам, на сегодняшний день доля нелегальных перевозчиков на направлениях в РФ составляет более 75%.

– Именно в эти дни мы завершили полную инспекцию ситуации в Донецкой и Луганской областях в отношении нелегальных автобусных перевозок в направлении России…Мы будем принимать меры, чтобы эти черные или серые перевозки были остановлены, – отметил Омелян.

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Относительно прекращения железнодорожного сообщения с РФ, министр сказал, что решение еще не принято – готов лишь проект о частичной отмене поездов.

– Сейчас мы это рассматриваем как одну из опций, реагирование на действия России в Азовском море, и это то, что мы предлагаем как Министерство инфраструктуры, – подчеркнул Омелян.

Напомним, в начале августа Владимир Емельян заявил, что Украина рассматривает вариант прекращения железнодорожного сообщения с Россией.

Фото: Pixabay