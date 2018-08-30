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Школьное перемирие на Донбассе: боевики обстреливают украинские позиции

Российские оккупанты 18 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 1 раз из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение суток не допущено.

Противник вел прицельный огонь из миномета калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-служба ООС.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов: Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Троицкое, Светлодарск, Южное, Новгородское, Новомихайловка, Павлополь, Гнутово, Талаковка, Лебединское и Водяное.

На Горловском направления в районе населенного пункта Новгородское противник применил миномет.

В целом интенсивность обстрелов позиций Объединенных сил заметно снизилась, хотя полностью условий “школьного” перемирие враг не соблюдает.

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Напомним, на Ровенском полигоне к бою готовится артиллерийская бригада оперативного командования Запад.

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