Школьное перемирие на Донбассе: боевики обстреливают украинские позиции

Российские оккупанты 18 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 1 раз из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение суток не допущено.
Противник вел прицельный огонь из миномета калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-служба ООС.
Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов: Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Троицкое, Светлодарск, Южное, Новгородское, Новомихайловка, Павлополь, Гнутово, Талаковка, Лебединское и Водяное.
На Горловском направления в районе населенного пункта Новгородское противник применил миномет.
В целом интенсивность обстрелов позиций Объединенных сил заметно снизилась, хотя полностью условий “школьного” перемирие враг не соблюдает.
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Напомним, на Ровенском полигоне к бою готовится артиллерийская бригада оперативного командования Запад.