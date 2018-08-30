США предоставят Украине технику и оружие для отражения атаки РФ с моря

США предоставят военную технику Украину и в первую очередь речь идет о поставках вооружений для Военно-морских сил из-за существующей угрозы в Азовском и Черном морях.

Об этом заявил ведущий эксперт Американского совета по международной политике Стивен Бланк, который преподавал в Военном колледже Армии США, передает Радио Свобода.

США выделят для Украины $250 млн военной помощи в бюджете на 2019 год.

По словам политика, главный вопрос даже не в объемах военной помощи США, а в том, что сама Украина готова делать, чтобы усилить свои позиции и не быть уязвимой для российской агрессии.

– Все похоже на то, что Россия пытается ударить по экономическому благосостоянию Украины и, возможно, будет даже угрожать блокировать Одессу, высадкой десанта на берегу Азовского моря – чтобы спровоцировать украинскую армию, – говорит Бланк.

Насколько известно Бланку, Соединенные Штаты, без сомнения, предоставят Украине патрульные катера, которые будут использованы, чтобы защитить украинскую береговую линию.

А еще сейчас обсуждается вопрос о поставках противокорабельных ракет, которые можно использовать для того, чтобы отразить возможную российскую морскую атаку в украинских территориальных водах или вблизи них.

Он также предполагает, что деньги будут потрачены на усиление оборонных возможностей страны в целом.

– Как именно – будут решать правительства Украины и США. Но в целом Украина срочно должна сделать свою систему морской обороны и обороны страны в целом гораздо серьезнее, чем есть сейчас, – резюмировал он.

Напомним, в США всерьез рассматривают перспективу вступления Украины в НАТО.

Фото: Военно-морские силы Украины