США предоставят Украине технику и оружие для отражения атаки РФ с моря

США предоставят военную технику Украину и в первую очередь речь идет о поставках вооружений для Военно-морских сил из-за существующей угрозы в Азовском и Черном морях.
Об этом заявил ведущий эксперт Американского совета по международной политике Стивен Бланк, который преподавал в Военном колледже Армии США, передает Радио Свобода.
США выделят для Украины $250 млн военной помощи в бюджете на 2019 год.
По словам политика, главный вопрос даже не в объемах военной помощи США, а в том, что сама Украина готова делать, чтобы усилить свои позиции и не быть уязвимой для российской агрессии.
– Все похоже на то, что Россия пытается ударить по экономическому благосостоянию Украины и, возможно, будет даже угрожать блокировать Одессу, высадкой десанта на берегу Азовского моря – чтобы спровоцировать украинскую армию, – говорит Бланк.
Насколько известно Бланку, Соединенные Штаты, без сомнения, предоставят Украине патрульные катера, которые будут использованы, чтобы защитить украинскую береговую линию.
А еще сейчас обсуждается вопрос о поставках противокорабельных ракет, которые можно использовать для того, чтобы отразить возможную российскую морскую атаку в украинских территориальных водах или вблизи них.Читайте: Украина подала запрос в США о покупке систем ПВО - посол США готовы сотрудничать, чтобы предотвратить вмешательство РФ в выборы в Украине Украина получила от США военной техники на $50 миллионов
Он также предполагает, что деньги будут потрачены на усиление оборонных возможностей страны в целом.
– Как именно – будут решать правительства Украины и США. Но в целом Украина срочно должна сделать свою систему морской обороны и обороны страны в целом гораздо серьезнее, чем есть сейчас, – резюмировал он.
Напомним, в США всерьез рассматривают перспективу вступления Украины в НАТО.