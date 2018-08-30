В Черновцах ЛГБТ-сообществам посоветовали не выходить на улицы

Городской совет Черновцов рассмотрел петицию о запрете гей-парадов и “фестивалей равенства”.

В Черновцах депутаты рассмотрели петицию о запрете проведения Маршей равенства и гей-парадов.

Соответствующую электронную петицию 3 июля зарегистрировал гражданин Михаил Гунько. Она набрала 317 подписей при необходимых 250-ти и должна была быть рассмотрена горсоветом.

Однако городские депутаты не решились однозначно ответить на петицию согласием или отказом, поэтому приняли обращение к Верховной Раде, президенту и Кабмину “относительно защиты и развития института семьи в Украине”.

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В нем депутаты горсовета среди прочего попросили запретить пропаганду различных видов девиантного полового поведения, в том числе в форме так называемых “маршей равенства”, “прайдов”, “гей-парадов”, “фестивалей квир-культуры” и тому подобное.

Напомним, в Одессе на территории Приморского бульвара прошел Марш равенства. Полиция задержала двух человек, напавших на участников.