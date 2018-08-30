PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы / Wizz Air запускает 5 новых рейсов из Украины: направления и цены/

Wizz Air запускает 5 новых рейсов из Украины: направления и цены

Венгерский лоукостер WizzAir объявил о запуске 5 новых маршрутов из Киева и Львова в Латвию, Данию и Германию.

Wizz Air

Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

В частности, в марте 2019 года из Жулян Wizz Аir открывает новые рейсы в Бремен (Германия), Ригу (Латвия), Биллун (Дания), а также из аэропорта Львов – в Копенгаген (Дания) и с декабря 2018 года – во Франкфурт-Хан (Германия).

Новые рейсы Wizz Air:

Киев – Рига, Латвия (по субботам, со 2 марта 2019 года);

Киев – Бремен, Германия (по понедельникам и пятницам, с 1 марта 2019 года);

Киев – Биллунн, Дания (по вторникам и субботам, со 2 марта 2019 года);

Львов – Копенгаген, Дания (по средам и воскресеньям, с 3 марта 2019 года);

Львов – Франкфурт-Хан, Германия (по понедельникам и пятницам, с 14 декабря 2019 года).

Читайте: Wizz Air изменил правила перевозки ручной клади

Стоимость билетов в Биллунн и Ригу стартует с 449 грн в марте и 909 грн в последующие месяцы – в менее удобные будние, с 1,509 тыс. грн – в выходные; в Бремен – с 909 грн в будние дни и 1,209 тыс. грн – в выходные.

Недавно Wizz Air объявил о запуске 4 новых маршрута из Львова и Харькова с октября 2018 года – в Польшу, Литву и Словакию.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка