Wizz Air запускает 5 новых рейсов из Украины: направления и цены

Венгерский лоукостер WizzAir объявил о запуске 5 новых маршрутов из Киева и Львова в Латвию, Данию и Германию.

Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

В частности, в марте 2019 года из Жулян Wizz Аir открывает новые рейсы в Бремен (Германия), Ригу (Латвия), Биллун (Дания), а также из аэропорта Львов – в Копенгаген (Дания) и с декабря 2018 года – во Франкфурт-Хан (Германия).

Новые рейсы Wizz Air:

Киев – Рига, Латвия (по субботам, со 2 марта 2019 года);

Киев – Бремен, Германия (по понедельникам и пятницам, с 1 марта 2019 года);

Киев – Биллунн, Дания (по вторникам и субботам, со 2 марта 2019 года);

Львов – Копенгаген, Дания (по средам и воскресеньям, с 3 марта 2019 года);

Львов – Франкфурт-Хан, Германия (по понедельникам и пятницам, с 14 декабря 2019 года).

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Стоимость билетов в Биллунн и Ригу стартует с 449 грн в марте и 909 грн в последующие месяцы – в менее удобные будние, с 1,509 тыс. грн – в выходные; в Бремен – с 909 грн в будние дни и 1,209 тыс. грн – в выходные.

Недавно Wizz Air объявил о запуске 4 новых маршрута из Львова и Харькова с октября 2018 года – в Польшу, Литву и Словакию.

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