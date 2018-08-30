Как эксплуатируют украинского учителя – сравниваем зарплаты и нагрузки с ЕС

Зарплата украинского учителя – самая низкая в Европе, а рабочая нагрузка – одна из самых больших.
Неблагодарная работа учителя в Украине
Согласно отчету OECD и данным Госкомстата, зарплата учителя в Украине – одна из самых низких в Европе.
Таким образом, ежегодный доход педагога в Украине примерно в 67 раз меньше, чем в Люксембурге.
Зарплата польского учителя в 19 раз выше, чем у украинского, российского – в 5 раз, молдавского – вдвое.
С 1 января 2018 года зарплаты учителям в Украине повысили, в зависимости от категории.
По последним данным, сейчас учителя получают в среднем 6,5 тыс. грн.
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Рабочая нагрузка в Украине
- Рабочая нагрузка учителя
18 академических часов (при 36-часовой рабочей недели) или 630 часов (при 35-недельном учебном году).
- Что входит в академические часы?
Только проведение уроков.
Остальное рабочее время учителя (подготовка к занятиям, проверка тетрадей, выполнение обязанностей классного руководителя, наблюдение за учащимися во время перерыва, общением с родителями учеников, участие в заседаниях педагогических советов, в директорских совещаниях) не входит в академические часы учителя.
- Оплата дополнительной учительской работы
Только некоторые виды работы оплачиваются дополнительно в виде надбавок к заработной плате.
Например, надбавка за классное руководство составляет 20-25%, за проверку тетрадей – 10-20% (зависит от специальности учителя).
Надбавки, как правило, определяются администрацией учебного заведения.
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Рабочая нагрузка в Европе
Согласно данным Европейской Комиссии, нагрузка учителя в большинстве европейских странах, в отличие от Украины, определяется не только количеством уроков.
Как правило, устанавливается годовая (реже недельная) нагрузка учителя, в которой проведение уроков – только одна из частей учительской работы.
Нагрузка определяется условиями государственной службы (во многих странах учителя имеют статус государственных служащих) или индивидуальных контрактов.
Средняя нагрузка учителей в Европе – от 19 до 23 часов в неделю.
Отметим, что в России рабочая нагрузка учителя формируется как и в Украине – 36 часов рабочая неделя. В США учителя работают в жестких рамках – с 8 до 16 часов ежедневно.
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