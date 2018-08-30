Освобождение заложников: кто срывает обмены и сколько людей освободили

В России все еще держат в заключении большое количество граждан Украины и наше правительство готово на все, чтобы обменять их.

Факты ICTV узнали, сколько заключенных находится у каждой из сторон, и какие обмены готовят в ближайшем будущем.

Сколько пленных у каждой из сторон

Через несколько месяцев после начала вооруженной агрессии России на Донбассе количество пленных исчислялось сотнями у каждой из сторон.

Официальная информация гласит о том, что по состоянию на сентябрь 2014 года в плену у террористов “ЛНР” и “ДНР” находилось 853 человека и 408 лиц считались пропавшими без вести.

Переговорный процесс касательно освобождения украинских заложников начался незамедлительно и уже через месяц, 22 октября, удалось освободить 822 человек, которые находились в заложниках или считались пропавшими без вести.

До января 2018 года украинской стороне удалось освободить из плена боевиков более 3 тыс. украинцев, несмотря на постоянные отказы со стороны так называемых “ДНР” и “ЛНР”, а также России.

Однако Россия удерживает не только украинских военных, но и политзаключенных, которых отказывается обменивать и освобождать. По информации пресс-секретаря МИД Украины Марьяны Бецы, в РФ удерживают, как минимум, 24 украинских политзаключенных и еще 40 – в оккупированном Крыму.

После начала вооруженного конфликта, под охраной СБУ и МВД находилось приблизительно 300 боевиков. Еще около сотни находились под охраной в батальонах. Общее число заключенных достигало 400 человек. В Украине держат не только террористов “ЛНР” и “ДНР”, но и граждан РФ, а также кадровых российских военных.

Спустя какое-то время в Украине задержали и нескольких кадровых военных России, которых страна отказывается признавать и рассказывает о том, что те либо вообще не служили в Вооруженных силах РФ, либо уволились незадолго до задержания.

По состоянию на 17 ноября 2017 года в украинский плен попали 25 кадровых российских военных.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской, на конец 2017 года в украинских тюрьмах находились около 320 граждан России.

Обмены и отказы

Всего за время вооруженной агрессии РФ на Донбассе прошло 3 значимых обмена пленными. Первый происходил 26-27 декабря 2014 года, когда 222 боевиков обменяли на 150 граждан Украины.

26-27 августа 2015 года произошел небольшой обмен, во время которого 12 боевиков обменяли на 12 украинцев.

Последний обмен произошел 27 декабря 2017 года. В нем 306 боевиков обменяли на 74 граждан Украины. В итоге удалось освободить 73 украинцев в обмен на 233 террористов. Остальные боевики отказались возвращаться на неподконтрольную Украине территорию. А одна украинка отказалась возвращаться на подконтрольную Украине территорию, поскольку ее семья осталась на оккупированной территории.

Однако множество обменов так и не произошло, поскольку российская сторона находила различные причины, чтобы отказать в обмене или продлить его подготовку. А иногда заключенные сами отказывались, чтобы их обменивали.

Например, 2 августа 2017 года 18 боевиков отказались, чтобы их передавали на оккупированные территории и решили продолжать сидеть в украинской тюрьме.

В начале января 2016 года готовился еще один обмен заложниками, но представители ОРДЛО сорвали его. В последний момент они назвали условия обмена “абсолютно неприемлемыми”.

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19 апреля 2017 года появилась информация о том, что представители ОРДЛО сорвали процедуру верификации для обмена заложниками на Донбассе. В последнюю минуту главари боевиков отказались от процедуры и предложили снова вернуться за стол переговоров.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко тогда заявила, что ОРДЛО и российские кураторы пытаются полностью заблокировать процесс обмена заложников и исключить из диалога международные гуманитарные организации.

Известны пленные военные России

Самыми известными кадровыми военными РФ, которые попали в плен в Украине, на сегодняшний день являются капитан Евгений Ерофеев и ефрейтор Виктор Агеев. Капитана 3 отдельной бригады специального назначения ГРУ РФ приняли в плен вместе с российским сержантом Александром Александровым украинские военнослужащие в результате боя под Счастьем. Ерофеев известен тем, что убил украинского солдата во время боя, неоднократно менял показания во время суда и даже заявлял, в Луганской области “просто проходил мимо”.

Военного РФ освободили во время одного из обменов заложниками. После этого в СМИ появлялась информация, что Ерофеева убили.

Ефрейтор 22 бригады специального назначения ГРУ РФ Агеев попал в плен в районе села Желобок Луганской области 24 июня 2017 года. Тогда ВСУ проводили ликвидацию диверсионной группы террористов. В июле военный признался, что действительно подписал контракт с Вооруженными силами России, после чего его отправили на восток Украины. Минобороны России, конечно же, опровергло его признание.

В января 2018 года Агеева приговорили к 10 годам заключения за терроризм. Однако неизвестно, хотел бы военный, чтобы его ставили в списки на обмен, поскольку он боится, что повторит судьбу Ерофеева. Он также считает, что того убили после возвращения в Россию.

Какие обмены готовятся дальше

После обмена в конце 2017 года Украина сразу же начала подготовку к дальнейшим обменам, но, к сожалению, Россия неоднократно отказывала украинским предложениям.

Россия отказывалась обменять украинских пленных на своих граждан, поскольку продолжает утверждать, что страна не участвует в конфликте на Донбассе.

План Украины касательно обмена заложников достаточно простой – добиться освобождения всех украинцев, которых незаконно удерживают в РФ и на временно оккупированных территориях. То есть, обменять всех на всех.

Усилия по освобождению украинцев значительно возросли после того, как украинский политзаключенный Олег Сенцов объявил голодание. Теперь уже об освобождении удерживаемых в РФ украинских граждан просила не только Украина, но и страны ЕС.

Сейчас все усилия украинской власти сосредоточены на освобождении политзаключенных. Предлагались различные варианты, среди которых было помилование 11 россиян. Они писали заявления на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой обменять их на украинских политзаключенных.

Ожидая ответа от России, Украина увеличила количество россиян, которых готова обменять, до 36 человек. Однако омбудсмен Татьяна Москалькова отказалась от встречи для того, чтобы обсудить эту инициативу.

Для освобождения военнопленных на Донбассе украинская сторона согласилась помиловать еще двух россиян, однако ответа от РФ пока не последовало.

Ирина Геращенко считает, что Кремль будет использовать заложников, чтобы подыгрывать своим “фаворитам” на выборах в Украине. Потому сейчас этот вопрос упорно “откладывается” российской стороной.

Хотя все надеются, что следующий обмен заложниками пройдет как можно скорее, сейчас никто не может говорить о точных датах.

К слову, Украина передала Турции список всех украинских политзаключенных, о которых ранее просил президент Реджеп Эрдоган.

Видео: СТБ