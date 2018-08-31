4 тыс. км от дома. Как боевик Даронин “случайно” попал на Донбасс

История российского наемника Олега Даронина, которого Украина готова обменять, в новом выпуске спецпроекта Ихтамнеты.
Ихтамнеты – спецпроект о российских пленных, которых Украина хочет обменять на своих.
История Олега Даронина – уроженца Тюменской области РФ, приехавшего воевать на Донбасс.
Мужчина оправдывается: как попал на территорию другого государства и сам не понял.
Якобы мимоходом забрел за 4 тыс. километров от дома и оказался в Луганске.
Его задержали летом 2015 года. На допросе СБУ он рассказал, как воевал в двух казачьих полках, стоял на блокпостах, ходил в разведку и в конце концов все понял.
Подробнее – в сюжете Вікна Новини.
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