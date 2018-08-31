Бесплатные учебники и уроки в зоопарке. Что Украине следует позаимствовать у лучших школ мира

Украинская школа переживает времена перемен. Зубрежки и неинтересные предметы уйдут в прошлое, а на первый план выступит учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. По крайней мере это обещают реформаторы. Факты ICTV изучили опыт других стран и собрали его в этой статье.

Новая украинская школа – это результат своеобразного микса практик других стран и длительных обсуждений между отечественными педагогами и родителями школьников. Главный акцент в обновленной системе образования – дать ребенку знания и навыки, которые будут ему полезны.

Школа для жизни

Именно так описывает новую систему образования министр Лилия Гриневич. Изменения вводят постепенно. В этом году они произойдут в начальных классах. А в дальнейшем – в средней школе, и позже – в старшей.

– Это должна быть школа для жизни в XXI веке. Вы видите, как меняются технологии, как развивается общество, сейчас мы не можем точно знать, что нужно будет, и с какими вызовами встретятся дети, которые сейчас учатся в школе. Поэтому мы хотим перейти от школы, пичкающей детей знаниями, которые очень быстро устаревают, к школе компетенций, – говорит Лилия Гриневич.

Большее внимание в школе будут уделять неформальному взаимодействию – общению в перерывах и перед уроками. Да и сам процесс обучения в начальных классах уже не будет выглядеть, как раньше. Сидеть за партами непрерывно 45 минут дети не будут. Обучение будет включать в себя различные активности.

В общем, образование будет включать 4 сквозные темы, которые будут вплетаться во все предметы. Это:

безопасность и здоровье человека;

гражданская активность;

финансовая грамотность и предприимчивость;

охрана окружающей среды и устойчивое развитие.

Таким образом, в школе ребенок будет получать умения, которые нужны будут ему во взрослой жизни для самореализации, и научат эффективно реагировать на вызовы и жизненные проблемы. Но готовы ли все это воплотить украинские учителя?

Эксперты считают, именно на них возлагаются самые большие надежды в реформе. И в то же время большинство учителей – воспитанники другой системы, которые из-за нехватки кадров работают с перегрузкой.

Поэтому, можно ли в таких реалиях ждать внимания от педагога каждому ученику? Вызывает вопросы и профессиональная подготовка.

– То, как учителя разговаривают между собой, как они ведут себя до и после звонка, каким тоном и с каким выражением лица говорят “правильные” вещи, влияет гораздо больше, чем все организованные мероприятия вместе взятые, – говорит специалист в области образования Ирина Костюк.

Поэтому получить результаты, на которые рассчитывает МОН, можно в большой мере благодаря качественной подготовке и расширению кадров.

Где в мире лучше учиться

Организация Internations, которая объединяет людей, живущих за пределами родных стран, составила рейтинг стран с самым качественным школьным образованием. Всего выделили 13 стран:

13. Чехия

12. Австрия

11. Индия

10. Австралия

9. Нидерланды

8. Тайвань

7. Бельгия

6. Израиль

5. Гонконг

4. Южная Корея

3. Швейцария

2. Сингапур

1. Финляндия

К слову, Украина, хотя и не попала в рейтинг лучших, все же занимает неплохое место. Среди почти 200 стран, она находится на 38 месте в мировом рейтинге общеобразовательных школ по уровню точных наук.

Стоит отметить, что в каждой стране с хорошим уровнем образования своя уникальная система. Но в то же время, наблюдаются и общие тенденции. Об особенностях школ разных стран мира, ниже.

Японский опыт: без обязательных учебников

Уровень грамотности населения страны приближается к абсолютному – 99,9%. Хотя при этом обязательным является только начальное образование.

Школа в Японии, как и в Украине, делится на начальную, среднюю и старшую. Обучение длится 12 лет. В начальной школе нет домашних заданий, не нужно выполнять и сдавать серьезные работы и экзамены. Здесь главная цель – дать ребенку общие знания и навыки.

Учат арифметику, естествознание, социальные и гуманитарные науки, английский язык, основы труда, музыку, творчество, физкультуру и государственный язык.

Одинаковых учебников в японских школах нет: министерство образования дает только рекомендации и каждое учебное заведение само решает, что выбрать. Школьную форму также выбирает учебное заведение. Носят ее все школьники.

Нидерланды: обучение длится целый день

Согласно социологическим исследованиям, дети в Нидерландах считаются самыми счастливыми в мире. Один из секретов этого кроется в системе образования. Обучение в стране является бесплатным на всех уровнях, однако наряду с государственными функционируют и частные школы.

Особенностью системы образования здесь является то, что до шестнадцати лет ученики обязаны полный день посвящать школе. Однако обучение не перегружает детей, проходит в легкой форме, а до 10 лет ученикам домашние задания вообще не задают.

Обучение в старшей школе занимает 5 лет. В это время учеников готовят к университету или же дают им профессиональное образование. В 16 лет подростки имеют право выбирать – хотят ли они учиться полный или неполный день, продолжать образование в ВУЗе или нет. Учебные заведения в Нидерландах делятся на религиозные и общественные.

Открытая для всех Великобритания

Британская система образования развивалась в течение многих веков и руководствуется жесткими требованиями к качеству обучения. Для каждого гражданина в возрасте от 5 до 16 лет образование является обязательным. Знания, полученные в британских школах, признают во всем мире.

Из-за этого страна является одной из самых популярных для обучения иностранцев. Поэтому для них существует немалое количество языковых школ, где они подтягивают уровень английского до необходимого, а потом идут учиться в местные общие школы.

Популярностью пользуются классические британские школы-пансионы, предлагающие программы полного среднего образования и подготовку к университету.

Большинство британских детей начинает учиться в начальной школе в 5 лет. Обучение длится 6 лет. В 11 лет они переходят в среднюю школу и учатся там в течение еще 5 лет.

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В средних школах ученики готовятся к экзаменам. Если они сдадут их успешно, то получат общее свидетельство о среднем образовании. Дальнейшее обучение является необязательным и ученики имеют возможность трудоустройства.

Германия: мультиуровневое образование

В стране существует четырехступенчатая система образования: начальное, двухступенчатое среднее образование и высшее образование. 9-летнее школьное образование является обязательным, общим и бесплатным.

В Германии обучение начинается с 6 лет. В начальной школе дети учатся до 10 лет. Затем переходят в среднюю. Она бывает трех типов.

Простейшие – основные школы, после окончания которых дети поступают в профтехучилища. Там нет сложных предметов, а обучение длится меньше, чем в других школах. Попасть в вуз после окончания такой школы невозможно, так же, как и найти престижную работу.

Более престижные реальные школы, после которых уже можно рассчитывать на поступление в университет. Обучение там продолжается 6 лет. Школами самого высокого уровня считаются гимназии, где дети учатся 8-9 лет, а по их завершению почти гарантированно поступают в вузы.

Максимум свободы в Финляндии

Особенность финского образования – в равноправных отношениях между учениками и учителями. Коммуникация происходит на равных без давления и приказов со стороны педагогов. Этому способствует и сама атмосфера. В начальной школе уроки нередко проходят в музеях, на свежем воздухе и зоопарках.

В средней школе учащиеся самостоятельно по своим наклонностями выбирают специализацию обучения. Это очень положительная особенность финского образования, потому что в это время нагрузка на учеников растет и они почти весь день проводят в школе. Финляндия обеспечивает школы канцелярией и учебниками.

Именно с финской школы больше позаимствовала украинская система обучения. Такие изменения отечественного образования в северной стране приветствуют и даже поддерживают финансово. Финляндия предоставит Украине 6 миллионов евро на безвозвратной основе для реформирования школы.

Если сопоставить список стран-лидеров по качеству образования и государств с высоким уровнем жизни, они будут отличаться. Образование, хотя и играет важную роль в экономическом развитии страны, не является гарантией этого.

Таким примером может быть Индия, которая фигурирует в списке в начале статьи, но не может похвастаться благосостоянием населения. И в противовес ей США, страна с достаточно посредственной системой школьного образования, но богатыми жителями.

Залогом благополучия и успешности страны служит не столько эрудированность ее жителей, сколько их способность применить знания в реальной жизни и извлечь из этого практическую выгоду. Именно такие результаты обещает нам новая украинская школа. Только время покажет, воплотятся ли обещания.

Фото: dreamstime

Яна Семенюк