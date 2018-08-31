Бизнес Захарченко: чем занимался главарь “ДНР”

Главарь так называемой “ДНР” был убит сегодня в центре Донецка. Факты ICTV собрали информацию о бизнесе и сферой деятельности Александра Захарченко.
Александр Захарченко – милиционер-недоучка, техник-электромеханик 6 разряда, торгующий бройлером, за короткое время стал главарем непризнанной республики.
Семья главаря “ДНР” курировала супермаркеты и продавала бензин на оккупированной территории.
Так, до 2014 года Захарченко работал торговым агентом Гавриловских курчат, а за время войны на Донбассе он стал тем, кто контролировал большую часть ликвидных активов Донецка и примыкающих городов.
У Захарченко были банды боевиков Оплот, так называемая “гвардия ДНР”. Они и курировали супермаркеты, рестораны и кафе, торговые центры, выступали в качестве “крыши” еще не закрытых производств.
Захарченко отжал на оккупированной территории известную украинскую сеть продуктовых универсамов АТБ. Там компания имела 152 магазина, но уже в конце 2014 года сеть начала закрывать торговые точки, а потом супермаркеты стали занимать люди, представлявшиеся чиновниками “ДНР”.
Часть магазинов продолжала торговать под прежней вывеской, 20 магазинов были переименованы в Первый республиканский супермаркет.
Кстати, по данным АТБ-Маркета, контроль над ними получила супруга Александра Захарченко — Наталья.
Кроме того, семья Захарченко курировала сеть магазинов Амстор.
Супермаркеты работали под прежней вывеской на территории, подконтрольной сепаратистам, несмотря на то, что деятельность всей сети была приостановлена по всей стране из-за конфликтов владельцев.Читайте: Убийства главарей "ЛДНР": кого "убрали" раньше Захарченко Кто и за что ликвидировал Захарченко. Все версии Россия всегда будет вместе с вами: реакция Путина на убийство Захарченко
Передвигался Захарченко в кортеже из пяти люксовых внедорожников, среди которых Mercedes GL и Lexus GX.
И это только те бизнес-схемы, которые удалось найти журналистам. Биография Захарченко полна еще темных пятен, которые отобрали бизнес и жизни многих семей на Донбассе.
Кто убил Захарченко?
- Украинские спецслужбы 64%, 55 голосов55 голосов 64%64%
- ФСБ 19%, 16 голосов16 голосов 19%19%
- Свои из “ДНР” 17%, 15 голосов15 голосов 17%17%
Напомним, Захарченко убили 31 августа в центре Донецка.