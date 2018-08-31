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Бизнес Захарченко: чем занимался главарь “ДНР”

Главарь так называемой “ДНР” был убит сегодня в центре Донецка. Факты ICTV собрали информацию о бизнесе и сферой деятельности Александра Захарченко.

Александр Захарченко – милиционер-недоучка, техник-электромеханик 6 разряда, торгующий бройлером, за короткое время стал главарем непризнанной республики.

Семья главаря “ДНР” курировала супермаркеты и продавала бензин на оккупированной территории.

Так, до 2014 года Захарченко работал торговым агентом Гавриловских курчат, а за время войны на Донбассе он стал тем, кто контролировал большую часть ликвидных активов Донецка и примыкающих городов.

У Захарченко были банды боевиков Оплот, так называемая “гвардия ДНР”.  Они и курировали супермаркеты, рестораны и кафе, торговые центры, выступали в качестве “крыши” еще не закрытых производств.

Захарченко отжал на оккупированной территории известную украинскую сеть продуктовых универсамов АТБ. Там компания имела 152 магазина, но уже в конце 2014 года сеть начала закрывать торговые точки, а потом супермаркеты стали занимать люди, представлявшиеся чиновниками “ДНР”.

Часть магазинов продолжала торговать под прежней вывеской, 20 магазинов были переименованы в Первый республиканский супермаркет.

Кстати, по данным АТБ-Маркета, контроль над ними получила супруга Александра Захарченко — Наталья.

Кроме того, семья Захарченко курировала сеть магазинов Амстор.

Супермаркеты работали под прежней вывеской на территории, подконтрольной сепаратистам, несмотря на то, что деятельность всей сети была приостановлена по всей стране из-за конфликтов владельцев.

Читайте: Убийства главарей "ЛДНР": кого "убрали" раньше Захарченко Кто и за что ликвидировал Захарченко. Все версии Россия всегда будет вместе с вами: реакция Путина на убийство Захарченко

Передвигался Захарченко в кортеже из пяти люксовых внедорожников, среди которых Mercedes GL и Lexus GX.

И это только те бизнес-схемы, которые удалось найти журналистам. Биография Захарченко полна еще темных пятен, которые отобрали бизнес и жизни многих семей на Донбассе.

Кто убил Захарченко?

  • Украинские спецслужбы 64%, 55 голосов
    55 голосов 64%
    64%
  • ФСБ 19%, 16 голосов
    16 голосов 19%
    19%
  • Свои из “ДНР” 17%, 15 голосов
    15 голосов 17%
    17%
Всего голосов: 86

Напомним, Захарченко убили 31 августа в центре Донецка.

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