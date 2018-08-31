Бизнес Захарченко: чем занимался главарь “ДНР”

Главарь так называемой “ДНР” был убит сегодня в центре Донецка. Факты ICTV собрали информацию о бизнесе и сферой деятельности Александра Захарченко.

Александр Захарченко – милиционер-недоучка, техник-электромеханик 6 разряда, торгующий бройлером, за короткое время стал главарем непризнанной республики.

Семья главаря “ДНР” курировала супермаркеты и продавала бензин на оккупированной территории.

Так, до 2014 года Захарченко работал торговым агентом Гавриловских курчат, а за время войны на Донбассе он стал тем, кто контролировал большую часть ликвидных активов Донецка и примыкающих городов.

У Захарченко были банды боевиков Оплот, так называемая “гвардия ДНР”. Они и курировали супермаркеты, рестораны и кафе, торговые центры, выступали в качестве “крыши” еще не закрытых производств.

Захарченко отжал на оккупированной территории известную украинскую сеть продуктовых универсамов АТБ. Там компания имела 152 магазина, но уже в конце 2014 года сеть начала закрывать торговые точки, а потом супермаркеты стали занимать люди, представлявшиеся чиновниками “ДНР”.

Часть магазинов продолжала торговать под прежней вывеской, 20 магазинов были переименованы в Первый республиканский супермаркет.

Кстати, по данным АТБ-Маркета, контроль над ними получила супруга Александра Захарченко — Наталья.

Кроме того, семья Захарченко курировала сеть магазинов Амстор.

Супермаркеты работали под прежней вывеской на территории, подконтрольной сепаратистам, несмотря на то, что деятельность всей сети была приостановлена по всей стране из-за конфликтов владельцев.

Передвигался Захарченко в кортеже из пяти люксовых внедорожников, среди которых Mercedes GL и Lexus GX.

И это только те бизнес-схемы, которые удалось найти журналистам. Биография Захарченко полна еще темных пятен, которые отобрали бизнес и жизни многих семей на Донбассе.

Кто убил Захарченко? Украинские спецслужбы 64%, 55 голосов 55 голосов 64% 64%

ФСБ 19%, 16 голосов 16 голосов 19% 19%

Свои из “ДНР” 17%, 15 голосов 15 голосов 17% 17% Всего голосов: 86 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Напомним, Захарченко убили 31 августа в центре Донецка.