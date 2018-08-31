Этап возвращения оккупированных территорий – эксперт об убийстве Захарченко

Александра Захарченка убили в центре Донецка. Со смертью главаря “ДНР” начинается новый этап конфликта на Донбассе, уверен эксперт.

Захарченка убили, скорее всего, сами россияне, уверен руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.

По его мнению, главу “ДНР” убрали россияне, “потому что отработанный материал больше не нужен”.

По мнению Романенко, с убийством Захарченко начинается новый этап конфликта на Донбассе – этап возвращения оккупированных территорий Украине.

– Когда Захарченко и Гиви исчезают, проще провести амнистию и все, что было прописано в Минских соглашениях, – отметил он.

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Романенко добавил, что через этот взрыв видно артиллерийскую подготовку по возвращению ОРДЛО Украине в следующем году после президентских и парламентских выборов.

– Я не исключаю того, что мы увидим в конце года подписание каких-то соглашений по Донбассу, – отметил он.