Кто и за что ликвидировал Захарченко. Все версии

Главарь “ДНР” Александр Захарченко сегодня получил смертельное ранение в результате взрыва в центре Донецка. Факты ICTV собрали все версии убийства Захарченко.

Александр Захарченко погиб сегодня в результате взрыва в оккупированном Донецке.

Взрыв произошел в кафе Сепар, которое находится недалеко от резиденции Захарченко.

Мы собрали все возможные версии убийства Александра Захарченка.

1 версия убийства Захарченко

– Зачистка Захарченко, это укрепление вертикали ФСБ на Донбассе. Обычная схема для сепаратных регионов контролируемых Россией. Везде и всегда действовали по этому лекалу, – пишет журналист Бачо Корчилава на своей странице в Facebook.

По его словам, Кремль решил окончательно сохранить “рычаги давления” в виде Донбасса, в том виде, в котором они есть, не разжигая “большой войны”. Только укрепив ситуацию там изнутри.

СБУ также считает, что одной из версий есть попытки российских спецслужб устранить одиозную фигуру, которая.

У нас есть информация, что эта одиозная фигура россиянами уже мешала и стала лишней, – цитирует СБУ Интерфакс-Украина.

2 версия убийства Захарченко

Убийство Захарченко, скорее всего, связано с местными разборками, заявил военный эксперт Олег Жданов.

– Захарченко вильнул в сторону или начал выходить из-под контроля. Или это обычные криминальные разборки, связанные с местным дерибаном поставок топлива для ВС РФ или других финансовых махинаций, – говорит он.

Это также еще одна из версий СБУ.

– У нас есть основания считать, что смерть Захарченко может быть результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, в первую очередь связанным с перераспределением бизнеса.



3 версия убийства Захарченко

– Молниеносная реакция МИД РФ на убийство Захарченко свидетельствует, как минимум, о попытках РФ прикрыть марионеток, которых она поддерживает и финансирует, – пишет спикер МИД Марьяна Беза.

4 версия убийства Захарченко

– В последние дни в российских телеграмм каналах появлялись новости о том, что Российская Федерация с одной стороны готовит выборы на Донбассе, с другой – Кремль недоволен местными главарями “ДНР”, – говорит политолог Николай Данилюк.

Убийство Захарченко может означать смену кадров на местах под каким-то отдельным политическим сценарию.

Напомним, Факты ICTV вспоминают других известных боевиков, которые попали под “зачистку” Кремля за последние пару лет.