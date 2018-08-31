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Кто заменит Захарченко в “ДНР”

Вместо погибшего Александра Захарченко временно исполняющим обязанности предвадителя “ДНР” может стать один из трех заместителей председателя Совета министров – Александр Тимофеев, Екатерина Матющенко или Дмитрий Трапезников.

Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в ресторане Сепар в нескольких сотнях метров от своей резиденции.

Об этом рассказал так называемый представитель Народного совета “ДНР”.

— Согласно статьи 62 конституции “ДНР”, в случае досрочного прекращения полномочий главы республики временно исполняющим обязанности назначается заместитель председателя Совета министров, — цитирует его РИА Новости.

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Напомним, Захарченко убили сегодня в центре Донецка.

Фото: УНИАН

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