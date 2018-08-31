Курс доллара до весны 2019 года – прогноз НБУ

Курс гривны до конца 2018 года не опустится ниже 28,5 за доллар, а весной 2019 года снова начнет дешеветь.

Об этом заявил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин в эфире 5 канала.

– Хочу надеяться, что гривна в 2018 году достигнет своего пика к концу года. Думаю, мы все сделаем где-то на уровне 28,5 гривны за доллар США, – сказал Данилишин.

По его словам, условий для панических настроений нет и уже весной доллар, вероятно, подешевеет.

– Уменьшится волатильность начиная с января-марта, и уже начиная с марта 2019 мы можем войти в то русло и в те тенденции, которые мы имели в предыдущие годы. То есть перейти к плавающей системы обменного курса, – считает Данилишин.

НБУ будет делать все возможное для сглаживания шоков и поддержания национальной валюты в тех пределах, которые будут удовлетворять условиям развития экономики страны.

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Напомним, недавно курс доллара на межбанке уже превысил 28 грн.