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МИД Италии: Решение конфликта в Украине – приоритет для ОБСЕ

Разрешение вооруженного конфликта в Украине является одним из основных приоритетов ОБСЕ.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези на заседании Постоянного совета организации, передает Канал 112.

– Поиск устойчивого решения кризисов в Украине и вокруг нее – один из основных приоритетов итальянского председательства в ОБСЕ, – сказал дипломат.

По его словам, “стороны должны взять на себя ответственность на основе полного уважения прекращения огня и возобновлении политического (переговорного) процесса в рамках Трехсторонней контактной группы и нормандского формата”.

Также глава МИД Италии заявил о прогрессе в переговорах между Азербайджаном и Арменией по Нагорному Карабаху, а также об “улучшении ситуации в Приднестровье”.

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К слову, ранее в ООН призвали изменить формат переговоров по Донбассу.

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