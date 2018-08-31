Ненужные своей Родине: cколько россиян судят в Украине за войну

Украине принципиально доказать, что на востоке нашей страны воюют кадровые российские военные и наемники. Сколько их задержанно в Украине и почему они не нужны своей стране, читайте в материале Фактов ICTV.

Гибридная война, которую Россия ведет против Украины, оказывается такой же и для самих россиян. Тех, которые едут воевать на Восток нашей страны. “Их там нет” – фраза, которая позволяет российским властям не замечать своих граждан и военных, лишая их официального признания. Сами же русские, собственным молчанием и бездействием, соглашаются с таким подходом власти.

Украина же заинтересована в доказательствах участия российских граждан и кадровых военных в войне на Востоке. Хотя, в этом вопросе у нас больше разбираются общественные активисты, чем провластные структуры. О том, сколько граждан России судит украинская сторона за участие в войне и возможен ли обмен их военных на наших пленных и узников Кремля, рассказала правозащитник и координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова.

Долгое время украинская сторона не вела списки задержанных россиян

В начале июля представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила, что Украина готова передать РФ 36 ее граждан для обмена на наших политзаключенных.

Именно граждан РФ у нас где-то около 20. В том списке из 36, который подала Геращенко, есть часть граждан Украины, которые осуждены за шпионаж и государственную измену. Но они не прошли процедуру выхода из украинского гражданства. И пока не будет их официального согласия на участие в обмене, мы не можем вносить их в списки, – говорит Ольга Решетилова.

Для того, чтобы понимать историю с русскими, которые есть у нас, нужно понимать, что происходит с нашими пленными. Есть несколько категорий пленных: военные и гражданские, которые удерживаются в непризнанных ДНР/ЛНР, заложники, которых держат в тюрьмах на территории России и те, кто находятся в оккупированном Крыму.

В Минском формате речь идет только о территории Донбасса, там не обсуждается Крым и Россия. Ирина Геращенко ответственна только по Донбассу. И когда она в апреле дала первый список россиян, задержанных или осужденных у нас в связи с конфликтом, россияне его сразу вернули, типа “мы тут ни при чем” – это их стандартная позиция с 2014 года. Правозащитники и родственники заключенных Кремля неоднократно говорили о том, что для переговоров и освобождения политзаключенных, должна быть создана отдельная международная площадка с привлечением профессиональных международных переговорщиков, – отмечает Решетилова.

Долгое время украинская сторона вообще не вела списки задержанных россиян. Правозащитница говорит, что это четко видно по тому, как их порциями выдавала Геращенко.

Эти списки не проверены. Сначала говорили, что у нас 23 гражданина РФ для обмена, потом сказали, что могут предложить еще 13. Когда в декабре состоялся большой обмен пленными, на базу под Славянском привезли 18 граждан России, которые должны участвовать в обмене. И правозащитники возмутились, – если мы сейчас отдаем и граждан РФ, кого будем обменивать на узников Кремля? В последний момент их вычеркнули из списков.

Прокуратура не пыталась доказывать, что это кадровые военные РФ

По словам координатор МИПЛ, Служба безопасности Украины и Администрация президента долгое время присылали отписки, что разглашение списков невозможно. Речь идет о гражданах России, задержанных по статьям развязывания войны, создание террористических организаций, посягательство на территориальную целостность.

В СБУ говорят, что это не их компетенция. Хотя, большинство россиян задержаны и проходят по статье 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации). В АП считали, что открытость списков может навредить переговорному процессу. Хотя, как раз открытость и позволила общественности узнать о задержанных в 2015 году кадровых военных Александре Александрове и Евгении Ерофееве. Так же как и о Викторе Агееве, которого осудили на 10 лет, – говорит Решетилова.

Есть Руслан Гаджиев, Виктор Агеев, Алексей Седиков – они реально участвовали в боевых действиях и были задержаны во время боев. И есть косвенные доказательства того, что они кадровые российские военные. Но в судебном процессе прокуратура этого не доказывает, – рассказывает активистка.

Руслан Гаджиев – уроженец Ставропольского края, в последнее время проживал в Краснодаре, попал на Донбасс, как он утверждал в суде, не по своей воле. Его задержали в января 2015 года во время боя под Санжаровка. Перед боями за Дебальцево.

Якобы в декабре 2014 года в Ростове-на-Дону Гаджиева задержала полиция в административном порядке, а после того, как он отбыл 15 суток ареста, представители полиции сообщили ему, что он подозревается в угоне автомобиля, и единственным способом избежать уголовной ответственности является его помощь в обслуживании военной техники в городе Донецк РФ. Гаджиев согласился, его и еще 21 гражданина на грузовике доставили в Донецк, но там сообщили, что технику придется ремонтировать в Красном Луче (сейчас оккупирована территория) Луганской области. Уже в Красном Луче Гаджиев вступил в ряды отдельного танкового батальона Август группировки ЛНР.

23 января четыре танка батальона Август выдвинулись на штурм взводного опорного пункта Валера. В одном из экипажей был Руслан Гаджиев. Кроме того, что танки вели прицельный огонь по позициям ВСУ, экипаж Гаджиева давил гусеницами украинских военнослужащих. В результате танковой атаки семь украинских военных погибло (как свидетельствуют результаты судебно-медицинской экспертизы, большинство – в результате наезда танка), еще десять получили ранения различной тяжести. Все четыре танка боевиков были уничтожены. Гаджиев оказался единственным выжившим из боевиков.

В суде Руслан Гаджиев свою вину полностью признал. 12 декабря 2017 Артемовский суд Донецкой области вынес приговор, которым осудил его на 15 лет лишения свободы по статьям теракт, участие в террористической организации, незаконное обращение с оружием, развязыванию агрессивной войны.

Алексей Седиков – житель Северодвинска, который приехал воевать на стороне ЛНР, занимал должность командира взвода 7-й бригады сил группировки ЛНР. В июле 2016 во время боя возде села Троицкое был ранен в ногу и задержан украинскими военнослужащими 54 ОМБр. В том бою также был задержан командир роты этой же бригады гражданин РФ из Омска Натан Цакиров, он скончался от полученных ранений. Седиков представлялся лейтенантом ВС РФ, при этом утверждал, что приехал воевать на Донбасс добровольно вместе со своим другом. В марте 2017 Генеральная прокуратура Украины сообщила, что Алексей Седиков приговорен к 11 годам тюремного заключения за участие в террористической организации и незаконное обращение с оружием.

В начале августа 2018 он попросил перевести его в Россию в обмен на одного из украинцев. Сейчас у Седикова проблемы с ногой. О необходимости операции ранее заявлял представитель Украины в Минской контактной группе и человек, близкий к Кремлю, Виктор Медведчук. Это обстоятельство даже стало предметом переговоров минской контактной группы. Якобы Медведчук предложил за свой счет оплатить Седикову операцию и дальнейший курс лечения. Когда русская служба ВВС обратилась в пресс-службу Медведчука, там сказали, что “его лечение невозможно по политическим причинам”.

Алексей Седиков – один из тех граждан России, которые в первую очередь собиралась посетить российский омбудсмен Татьяна Москалькова. В общем, российские дипломаты, консул не ездят на встречи с задержанными в Украине россиянами, которые находятся в местах несвободы на Донбассе. Им не рекомендует внутренняя служба безопасности. В результате россияне в СИЗО Бахмута и Мариуполя изолированы от мира по три-четыре года.

Украине принципиально важно доказать, что у нас в войне участвуют граждане России

Например, как по Игорю Кимаковському, заседание по которому не начиналось почти три года. По его делу судебные процессы еще продолжаются. Однако, попасть на них непросто – суды постоянно затягиваются, переносятся, – говорит Ольга Решетилова.

Игорь Кимаковський – в прошлом преподаватель Санкт-Петербургского аграрного университета. Как сам утверждает, поехал на Донбасс как волонтер, помогать гражданскому населению. В оккупированном Дебальцево был советником “мэра”. Но там его все знали как Артема Сергеева. Интересно, для чего волонтеру скрывать имя? Двое пограничников, которые задержали его на блок-посту в Березовом Донецкой области, рассказывают, что “волонтер” не сориентировался и предъявил им “удостоверение снайпера ДНР”. Установить личность удалось уже во время обыска автомобиля с российскими номерами, где был найден паспорт гражданина РФ Кимаковского Игоря Владимировича с тем же фото, что и в “удостоверении снайпера”. При себе у задержанного был пистолет Макарова.

Кимаковский из идейных, говорит, что хочет на судебном заседании доказывать свою правоту. Он отказался от адвоката Валентина Рыбина, который ни разу за три года не появился на заседании, они затягивались из-за него. Нам Рыбин сказал, что такое затягивание в интересах стороны защиты. Российской стороне не нужны приговоры, потому что они потом будут представлены в международных судах. Поэтому такие дела максимально затягиваются. Но это не значит, что не будет приговоров без присутствия обвиняемых, так как в украинском законодательстве есть норма о заочном осуждении, – объясняет Решетилова.

В феврале 2018 Красноармейский районный суд начал слушания его дела по существу. Все это время россиянин находился в СИЗО. А 18 мая суд вынес неожиданное решение – освободить Кимаковского из-под стражи.

Как только мы написали, что Кимаковський с середины мая по сути свободный человек, хотя и продолжает появляться на заседание, и эту информацию подхватили СМИ, суд и прокуратура, очевидно, решили перестраховаться и уже в ближайшее заседание вновь поместили его под стражу, – рассказывает координатор МИПЛ.

Так же судебные процессы откладываются и по семейной паре из России Павлу Черных и Ольге Ковалис. Они сидят в Мариупольском СИЗО. Были задержаны 29 апреля 2015 после проведенной СБУ контрразведывательной операции “Спрут”. С тех пор Ковалис и Черных содержатся под стражей. В отличие от их якобы подельников – еще четырех граждан Украины, один из которых был освобожден в зале суда, очевидно, для большого обмена 27 декабря. Сейчас он объявлен в розыск.

Досудебное следствие установило, что эта группа, возглавляемая россиянами с августа 2014 года и до момента задержания, способствовала террористической организации ДНР, собирая данные о передвижении украинских войск, планируя теракты и занимаясь вербовкой корректировщиков артиллерии. По версии СБУ, деятельность группы охватывала довольно большую территорию – Волновахский, Володарский районы Донецкой области, Мариуполь, оккупированный Донецк и даже Запорожскую область.

Именно Ковалис и Черных были первыми в списке, якобы переданном российской стороной Украине для обмена. Но большой обмен 27 декабря прошлого года для них в последний момент так и не состоялся.

По некоторым россиянам судебный процесс даже не начался, как по Валерию Гратовому – который представлялся полковником ФСБ. Был задержан, когда ехал в Приднестровье по поддельному паспорту гражданина Украины на имя Валерия Войтенко. На самом деле он гражданин РФ, долгое время работал в охране “президента” непризнанной республики Приднестровье. А в 2014 году уехал на Донбасс и принимал активное участие в боевых действиях. В 2014 году в Кишиневе он был задержан за участие в боевых действиях на Донбассе и тогда в его освобождении вмешалось посольство РФ в Молдове. Но он опять поехал на Донбасс.

Активисты Украинского киберальянса опубликовали фото со взломанного почтового ящика Валерия Гратова, где он позирует вместе с боевиками Гиви, Моторолой, Мозговым и Захарченко. Там же есть письмо, в котором он обращается к Александру Захарченко с просьбой присвоить ему звание генерал-майора ДНР и указывает перечень боевых действий, в которых принимал участие.

Гратов уже год находится в СИЗО, но в Павлоградском районном суде еще даже не был зачитан обвинительный акт в его деле.

23 июля один из тех, кто представлен в списках Геращенко, Петр Михальчевский, так называемый “министр здравоохранения в Крыму”, был задержан прокуратурой Крыма в Киеве, написал заявление на имя Порошенко, Грицака, Геращенко и Денисовой, о то, что отказывается участвовать в любых обменных списках. Он не соглашается участвовать в обмене между гражданами Украины и России, так как сам является гражданином Украины и его адвокаты ссылаются на статью 25 КУ, о том, что ни один гражданин Украины не может быть лишен гражданства и передан другому государству, – рассказывает активистка.

Это же касается и “крымских дезертиров”, которые не прошли процедуру выхода из украинского гражданства.

Александр Баранов, получивший 13 лет, Максим Одинцов -14 лет лишения свободы за 408-й статье, за дезертирство и Тарас Синичак, получивший 8 лет. После аннексии Крыма эти украинские военные перешли на другую сторону, получили российское гражданство и приехали на материковую Украину решать свои бытовые вопросы. С Барановым и Одинцовым специально хочет увидеться российский омбудсмен Москалькова, – рассказывает Ольга Решетилова.

Интересное дело Александра Валехидиса – гражданина России, который долгое время жил во Львовской области, приговоренного к 10 годам в конце 2014 года по шпионаж. Он якобы передавал секретные данные своему куратору. Но неизвестно куда делся куратор. Судебное заседание по нему было закрыто, и мы не имеем доступа к материалам дела. О российском гражданстве Ларисы Чубаровой, с позывным “Тереза”, никто из ОРДЛО не вспоминал. Чубарова – активная антимайдановка, до этого двадцать пять лет прожила в Харькове. Когда начались боевые действия, поехала в Славянск, к Гиркину. Была комендантом нескольких оккупированных городов на Донбассе, а задержали ее в 2016 году дома. СБУ обвиняла Чубарову в сборе разведданных для представителей ДНР. Судебное заседание получилось резонансным: в деле фигурировал свидетель, который видел, и суд установил достоверность показаний, как “Тереза” расстреливала украинских военнопленных, – рассказывает Решетилова о тех, кого можно внести в обменные списки, но к кому нет интереса.

По словам активистки, для того чтобы Украина могла подать иски против России в международные инстанции, надо иметь приговоры национальных судов, подтверждающие факт военной агрессии со стороны РФ. А сейчас украинские суды перегружены такими делами.

Для Украины все эти люди – уголовники, а не политзаключенные. Их участие в развязывании войны на территории нашей страны доказано.

В августе представители уполномоченной ВР по правам человека Людмилы Денисовой начали ездить в места несвободы и встречаться с гражданами РФ или гражданами Украины, которые внесены украинской стороной в список на обмен на узников Кремля. Их спрашивают об их согласии ли несогласие участвовать в обмене, а также предлагают написать обращение по обмену на имя Владимира Путина. Большинство такие заявления пишет без колебаний.

Но о своем несогласии участвовать в обмене ранее написал письмо Петр Михальчевский, обвиняемый в государственной измене. Во время встречи с Денисовой он это повторил. Также от участия в обмене категорически отказался Владимир Суханов, так называемый крымский дезертир.

По состоянию на 16 августа, 22 заключенные российских гражданина написали заявления с просьбой к Президенту РФ на обмен.

Однако, по словам Ирины Геращенко, российская сторона и омбудсмен РФ Татьяна Москалькова отвергли инициативу встретиться в Минске и обсудить инициативу Украины передачи РФ 36 ее граждан в обмен на политзаключенных Кремля.

Дарья Бурая

ФОТО: МИПЛ, Громадське