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Последние кадры с живым Захарченко

Захарченко убили 31 августа, а за день до этого боевик возложил цветы к памятнику Иосифу Кобзону.

Последние кадры с Александром Захарченко показали, как боевик вчера, 30 августа, вечером возложил цветы к памятнику Иосифу Кобзону в “ДНР”.

Его сопровождали несколько вооруженных охранников.

Напомним, Кобзон умер 30 августа.

Читайте: Убийство Захарченко: при взрыве ранен “вице-премьер” Ташкент

Ранее сообщалось, что Захарченко убили в кафе Сепар на улице Пушкина в Донецке. Боевика взорвали.

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