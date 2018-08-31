Последние кадры с живым Захарченко

Захарченко убили 31 августа, а за день до этого боевик возложил цветы к памятнику Иосифу Кобзону.
Последние кадры с Александром Захарченко показали, как боевик вчера, 30 августа, вечером возложил цветы к памятнику Иосифу Кобзону в “ДНР”.
Его сопровождали несколько вооруженных охранников.
Напомним, Кобзон умер 30 августа.
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Ранее сообщалось, что Захарченко убили в кафе Сепар на улице Пушкина в Донецке. Боевика взорвали.
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