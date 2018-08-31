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Патриарх Варфоломей подтвердил главе РПЦ Кириллу намерение дать Украине автокефалию

Константинопольский патриарх Варфоломей сообщил Московскому патриарху Кириллу об имплементации решения об автокефалии в Украине.

С таким заявлением по окончании встречи двух предстоятелей выступил митрополит Галльский Эммануил, ответственный за процесс представления Томоса Украине, сообщает Громадське.

Иерарх отметил, что вопрос решения церковного раскола в Украине остается важным для Вселенского патриархата.

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Разговор патриарха Варфоломея с патриархом Кириллом длился два с половиной часа. Большую часть времени иерархи говорили тет-а-тет в присутствии переводчиков.

Утром 31 августа московский патриарх Кирилл прибыл в Стамбул на встречу с Константинопольским патриархом Варфоломеем.

Как сообщалось, патриарх Варфоломей передал послание президенту Украины Петру Порошенко, в котором подтвердил инициативу предоставления украинской церкви автокефалии.

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