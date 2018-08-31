Регистрация на месте жительства: Кабмин не планирует проверки

Кабмин не планирует заняться масштабными проверками фактов проживания граждан в местах их регистрации.

Вчера, 30 сентября, СМИ опубликовали недостоверную информацию о том, что Кабмин якобы планирует заняться масштабными проверками фактов проживания граждан в местах их регистрации.

Как уточнили в Офисе реформы административных услуг при Министерстве экономического развития и торговли, проект закона О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине предусматривает применение декларативного принципа регистрации места проживания, согласно которому человек декларирует (соответственно сообщает) о своем месте проживания на правовых основаниях .

Проектом не предусмотрено проведение проверок граждан, которые зарегистрировали свое место жительства.

Никаких тарифов за проживание не по месту регистрации в законопроекте не предусмотрено.

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Проект закона О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине, подготовленный Офисом, остается проектом.

Любого решения о том, что Кабмин задумал провести проверки по фактам проживания граждан в местах их регистрации, фактически не существует.

Факты ICTV просят прощения за публикацию недостоверной информации.

Как сообщалось, в Украине впервые за 18 лет проведут перепись населения.