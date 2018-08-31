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Россия направила на Донбасс колонну грузовиков – ОБСЕ

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали очередную колонну грузовиков, которые пересекают украинскую границу со стороны России.

Об этом СММ ОБСЕ сообщила на своей официальной странице в Twitter.

– Несмотря на ограничения со стороны России, СММ ОБСЕ зафиксировала на Донбассе грузовики, которые незаконно пересекали украинско-российскую границу с территории РФ, – говорится в сообщении.

Грузовики перевозили боеприпасы для российского тяжелого оружия в Хрустальном, а также новые образцы российских систем радиоэлектронной борьбы.

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Напомним, за прошедшие сутки боевики 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

Фото: Diana Opryshko/Dreamstime

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