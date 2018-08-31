Россия никогда сама не уйдет из Донбасса – эксперт об убийстве Захарченко

Александра Захарченко убили в результате местных разборок в “ДНР”. Вряд ли убийство связано с глобальными политическими событиями, убежден военный эксперт Олег Жданов.

Убийство Захарченко, скорее всего, связано с местными разборками, заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире 112 Украина.

– Захарченко вильнул в сторону или начал выходить из-под контроля. Или это обычные криминальные разборки, связанные с местным дерибаном поставок топлива для ВС РФ или других финансовых махинаций, – говорит он.

По его словам, до сегодняшнего дня Захарченко был исполнительным и послушным агентом Кремля.

– Россия будет использовать это убийство для политической дискредитации Украины – без сомнения. Но я думаю, что это связано больше с местным криминалитетом, чем с глобальными политическими событиями, – добавил Жданов.

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Эксперт также отметил, что Россия никогда сама не уйдет с востока Украины.

– Ее оттуда можно только выдавить – либо силовым дипломатическим методом, либо вооруженной операцией. По-другому нас Россия в покое не оставит, – уверен Жданов.

Напомним, главаря “ДНР” Александра Захарченка убили в центре Донецка.

Во время взрыва в кафе Сепар также был ранен Ташкент – “заместитель главы Совета министров ДНР” Александр Тимофеев.