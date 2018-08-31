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Школьное перемирие: противник бьет из гранатометов и пулеметов

За прошедшие сутки боевики 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Потерь нет.

ООС

Они вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди Объединенных сил нет. Об этом сообщает ООС на своей странице в Facebook.

Боевики обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Луганское, Майорское, Шумы, Пески, Павлополь, Лебединское и Водяное, говорится в сообщении.

Противник заметно снизил количество обстрелов, хотя и не прекратил их на время школьного перемирия полностью. Подразделения Объединенных сил придерживаются взятых на себя обязательств по прекращению огня.

Противник один раз обстрелял позиции украинских войск в районе населенного пункта Гнутово из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Читайте: МИД Италии: Решение конфликта в Украине – приоритет для ОБСЕ

Напомним, что в пресс-центре ООС назвали новый график работы контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе.

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