Школьников ждет новая группа продленного дня – что изменится

Новый порядок создания групп продленного дня теперь действует для всех школах Украины. Он предусматривает лучшие условия для детей и впервые дает возможность открывать инклюзивные группы.

Соответствующий приказ МОН, зарегистрированный в Минюсте, опубликован в Официальном вестнике Украины от 31 августа 2018 года.

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Если раньше группы продленного дня можно было комплектовать из учеников не менее 4-х возрастных категорий, то сейчас разница в возрасте учеников одной группы не может превышать 2-х лет.

В школах, расположенных в сельской и/или горной местности, где осуществляется подвоз школьным автобусом, группы можно создавать для учащихся разного возраста.

Решение о создании и работе групп продленного дня принимают учредители школ по письменным обращениям родителей или иных законных представителей учащихся.

Для этого в школе также должна быть соответствующая материально-техническая база и условия для питания. Для первоклассников могут создавать условия для сна.

Зачислять детей в группы можно в течение всего учебного года.

Находиться в группе продленного дня ученики имеют не более 6 часов в день.

Режим работы группы продленного дня должен включать:

прогулки на открытом воздухе продолжительностью не менее 1,5 часов для учащихся начальных классов;

питания продолжительностью не менее 30 минут;

выполнение домашних заданий (при наличии) продолжительностью не более 1 часа;

проведение спортивно-оздоровительных занятий продолжительностью не менее 1 часа;

физкультминутки и гимнастику для глаз через каждые 15 минут занятия для учащихся начальных классов.

Наполняемость группы продленного дня не должна превышать 30 детей. Меньшую предельную численность учащихся может установить руководитель школы, согласовав это решение с учредителем.

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Инклюзивные и специальные группы создают по заявлению родителей или других законных представителей детей.

Наполняемость специальной группы должен быть от 6 до 12 учеников, в зависимости от нозологии.

В инклюзивных группах может быть до 30 детей, однако количество учащихся с особыми образовательными потребностями там должна быть следующей:

1-3 – из числа детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития, пониженным зрением или слухом, легкими интеллектуальными нарушениями и тому подобное;

не более 2 – из числа детей слепых, глухих, с тяжелыми нарушениями речи, в том числе с дислексией, расстройствами спектра аутизма, то сложными нарушениями развития или тех, передвигающихся на колясках.