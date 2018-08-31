Сколько будут стоить платные дороги в Украине – Омелян назвал цену

Стоимость проезда будущими украинскими автобанами составит 20-70 евроцентов (6,5-23 грн) за километр.

Об этом в интервью телеканалу Прямой заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

– В случае Украины, европейских стран, где практикуются платные автобаны, стоимость километра проезда будет варьироваться между 20-70 евроцентов. Сейчас идет дискуссия. Если мы говорим о стоимости в Китае, то это там примерно 20 евроцентов. Если мы говорим о стоимости в Европе, то 50-70 евроцентов, – сказал министр.

По словам Омеляна, точная стоимость проезда по платным дорогам будет известна после тендера по ее строительства.

Председатель Мининфраструктуры отметил, что в этом году должно быть объявлено о строительстве платной дороги между Львовом и Краковцем. Если тендер пройдет успешно, то дорогу начнут строить уже в 2019 году.

Кроме того, ведомство начало подготовку технико-экономической документации по платному автобану Киев-Белая Церковь.

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К слову, ранее мы писали, что на украинских дорогах появятся SOS-станции.