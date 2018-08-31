Томос об автокефалии УПЦ: подробности решения и подводные камни

Вселенский патриарх Варфоломей проинформировал предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла о предоставлении автокефалии УПЦ. В сети появились детали исторического решения по томосу.

31 августа в Стамбуле Константинопольский патриарх Варфоломей сообщил Московскому патриарху Кириллу об имплементации решения об автокефалии в Украине.

Результаты встречи

Главный вопрос, который также обсуждался (На встрече патриархов. – Ред.), – это вопрос о ситуации в Украине, отметил митрополит Галльский Эммануил.

– Как вы знаете, в Украине уже более 25 лет продолжается раскол, и Вселенский Патриархат принял решение рассмотреть все способы, в которые может быть провозглашена автокефалия Украинской Православной Церкви.

Именно это решение было принято в апреле, и мы уже имплементируем это решение, и об этом Вселенский Патриархат также сообщил патриарху Кириллу во время его визита.

Два предстоятели встретились и обсудили эти вопросы в братский и искренний способ, и я думаю, что именно так следует поступать и в дальнейшем в будущем, – добавил он.

Дьявол в деталях?

Подробности событий в Стамбуле раскрыл пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря).

– Патриарх Кирилл не достиг всего, ради чего ехал. Сначала была встреча в присутствии всех членов Синода. Затем были переговоры тет-а-тет, только с переводом.

Представители МП были нервные и напряжены. Встреча завершилась перед 13.00. Ожидалось, что гости останутся на обед, но они сразу поехали, – отметил он.

В то же время архиепископ добавил, что на вопрос журналиста патриарх Кирилл ответил нервно, но “явно без удовольствия, которое обнаруживает переговорщик после успешных переговоров”.

– В целом итог переговоров для Украины дает основания для сдержанного оптимизма. Однако не следует забывать, что “дьявол кроется в деталях”, – отметил Евстратий.

По его словам, один из свидетелей-украинцев услышал фразу, которую на выходе бросил член делегации МП: “Там все было уже решено, мы ничего и не смогли сделать”.

– Также сообщают об “украинцах в вышиванках”, которые на камеры российских каналов говорили, что “нікакова томаса нам нє нада”.

Традиционная тактика геббельс-TV. Наверное, прилетели из Москвы одним бортом, – отметил архиепископ.

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Жребий брошен!

Грекоязычное издание Оrthodoxia.info, которое поддерживает позицию Вселенского Патриарха, сообщило о решении относительно Украинской Автокефальной Церкви.

Заголовок новости можно перевести как “Жребий (игральные кости) брошен! Украина получает автокефалию”.

– Никто не хочет создать еще один раскол, но хотят единения в Церкви.

Вселенский Патриархат не угрожает никому и не воспринимает ничьи угрозы, – прокомментировал митрополит Эммануил заявления российских представителей о якобы создании раскола.

Евстратий со ссылкой на инсайдеров сообщает, что Московский патриарх предлагал провести международную конференцию по вопросу украинской автокефалии, где бы стороны изложили свои аргументы и исторические документы.

– Это предложение можно взять на вооружение – после провозглашения Томоса провести такую конференцию, чтобы побудить МП признать автокефалию, – отмечает он.

Кроме того, осведомленные с “внутренней кухней” МП наблюдатели ожидают, что переговоры в Стамбуле могут привести к кадровым решениям.

– Патриарх попытается переложить свою ответственность на тех, кто непосредственно занимался “украинским вопросом” в предыдущие годы, – говорится в сообщении.

Мир меняется?

Улетая из Стамбула, Московский патриарх в комментариях журналистам трижды упомянул о том, что “мир быстро меняется”.

– Даже он понял – так, как было, уже не будет. И теперь готовит Кремль и народ к восприятию объективных реалий: это не мы (МП), не смогли остановить автокефалию, это просто мир изменился, – убежден Евстратий.

Ранее Факты ICTV собрали важные факты о предоставлении автокефалии УПЦ.

Также мы разобрались в перспективах предоставления Украине томоса.

Фото: Сайт МП