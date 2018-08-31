Торговец курами, титушка и боевик. Кто такой Захарченко

31 августа в кафе Сепар на бульваре Пушкина в Донецке прогремел взрыв, в результате которого погиб главарь “ДНР” Александр Захарченко.

Это не первое покушение на главаря боевиков. Первое покушение произошло в августе 2014 года, второе – в апреле 2016 года.

Биография Александра Захарченко:

Захарченко родился в Донецке, где окончил техникум промышленной автоматики, работал на шахте шахтером, электромехаником, затем поступил в Донецкий юридический институт МВД Украины, но был отчислен.

В официальной биографии Захарченко отмечается, что с 2000-х годов начал собственный бизнес, связанный с угольной промышленностью. Однако в сети есть информация, что лидер боевиков на самом деле торговал курятиной.

Захарченко длительное время сотрудничал с Партией регионов.

Согласно с медицинскими справками, обнародованным в украинских СМИ, в 2010 году Александр Захарченко проходил обследование в Харьковском областном центре медико-социальной экспертизы, по результатам которого получил II группу инвалидности из-за психического заболевания. В документе медицинского центра говорится о стойких необратимых психических расстройствах, а также о том, что действия больного несут угрозу окружающим. Ему назначили лечение в стационаре Харьковской областной клинической психиатрической больницы №3.

В 2013 году Александр Захарченко присоединился к харьковской пророссийской организации Оплот, руководил донецким отделением.

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С апреля 2014-го возглавил группу боевиков для захвата Донецкой городской администрации. За месяц Захарченко назначили военным комендантом захваченного боевиками Донецка, а затем — “заместителем министра внутренних дел “ДНР”.

После “выборов” в так называемой “ДНР”, Захарченко объявили победителем и вручили удостоверение главы “ДНР” — за него якобы отдали голоса 765 тысяч человек (около 75 % избирателей).

24 января 2015 заявил о начале наступления на Мариуполь, но после того, как российские террористы обстреляли жилые кварталы в восточной части Мариуполя, отказался от собственных слов. В феврале 2015 года Захарченко собирался “взять Харьков”.

Захарченко — фигурант уголовных производств в Украине. Его подозревают в создании террористической группы или террористической организации и других особо тяжких преступлениях. Кроме того, он — основной подозреваемый в деле о гибели мирных жителей под Волновахой за теракт. 19 января 2015 года ГПУ обратилась в Интерпол с просьбой объявить Захарченко в международный розыск.

В мае 2016 года генпрокурор Юрий Луценко сказал, что уголовное дело в отношении Александра Захарченко не передали в украинский суд за то, что Генеральная прокуратура не смогла собрать доказательств его вины. 8 февраля 2017 года Апелляционный суд города Киева разрешил задержать Захарченко на 6 месяцев по подозрению в участии в террористической организации.

Напомним, сегодня Захарченко был смертельно ранен в центре Донецка. Взрыв произошел у кафе Сепар на улице Пушкина, которое находится в нескольких сотнях метров от резиденции боевика.