Убийства главарей “ЛДНР”: кого “убрали” раньше Захарченко

Главарь “ДНР” Александр Захарченко сегодня был смертельно ранен в центре Донецка. Факты ICTV вспоминают других известных боевиков, которые попали под “зачистку” Кремля за последние пару лет.
Александр Захарченко был смертельно ранен в результате взрыва.
Взрыв произошел у кафе Сепар на улице Пушкина. Захарченко убили в нескольких сотнях метров от его резиденции.
Кстати, взрыв задел еще одного террориста – Александра Тимофеева “Ташкента”.
В СБУ уже назвали, какая причина убийства Захарченко.
Михаил Толстых “Гиви” (“ДНР”)
Как погиб:
8 февраля 2017 года командир батальона боевиков Сомали Михаил Толстых (Гиви) был убит взрывом, когда находился в своем кабинете в Макеевке.
Боевик Гиви был убит приблизительно в 5.12 в результате взрыва.
Вероятно – попали снарядом РПО Шмель.
Позднее российские СМИ опубликовали видео с места убийства командира батальона боевиков Сомали.
Арсен Павлов “Моторола” (“ДНР”)
Один из командиров “ДНР” Арсен Павлов (Моторола) был убит 16 октября 2016 года в Донецке.
Как погиб:
Смерть наступила в результате взрыва в лифте дома, где проживал Моторола. Сам боевик и его охранник находились в эпицентре взрыва и скончались на месте, получив травмы, не совместимые с жизнью.
За что:
В покушении сепаратисты “ДНР” обвиняют украинскую диверсионно-разведывательную группу.
По версии Зоряна Шкиряка, советника главы МВД Украины, Моторола погиб в результате проведения зачистки ФСБ.
Александр Беднов “Бэтмен” (“ЛНР”)
Командир диверсионной группы быстрого реагирования “Бэтмен” Александр Беднов погиб 1 января 2015 года.
Как погиб:
Кортеж Беднова в районе Лутугино в Луганской области расстреляли из БМП, гранатометов, стрелкового оружия и реактивных пехотных огнеметов “Шмель”.
За что:
В “генпрокуратуре ЛНР” заявили, что боевик погиб во время попытки его задержания в связи с уголовным делом, открытым против него.
Сами же боевики заявляли, что с “непослушным” Бедновым расправились спецслужбы РФ.
Евгений Ищенко “Малыш” (“ЛНР”)
Назначенный боевиками “мэр” Первомайска, известный полевой командир банды “казака” Козицына Евгений Ищенко найден мертвым 23 января 2015 года.
Как погиб:
По информации боевиков “ЛНР” Ищенко расстреляли возле автомобиля. Вместе с террористом погибли трое россиян, которые доставляли в Первомайск гуманитарную помощь.
За что:
Смерть Ищенко связывают с конфликтом между “казаками” Козицына и группировкой Ефремова-Плотницкого.
Алексей Мозговой (“ЛНР”)
Главарь механизированной бригады Призрак Алексей Мозговой погиб 23 мая 2015 года.
Как погиб:
Черный джип Мозгового подорвался на специально подложенной мине (“хлопушке”). После этого автомобиль боевика расстреляли из автоматов. Жертвами покушения на Мозгового стали еще 6 человек, в том числе двое мирных жителей.
За что:
Ликвидацию Мозгового записали на себя бойцы украинского партизанского отряда Тени.
В свою очередь эксперты приписывают заказное преступление главарю “ЛНР” Игорю Плотницкому либо российским спецслужбам.
Павел Дремов “Батя” (“ЛНР”)
Командир 6-го казачьего полка Павел Дремов погиб 12 декабря 2015 года.
Как погиб:
LandRover боевика взорвали с помощью взрывчатки в районе города Ирмино (Теплогорск) на трассе между Первомайском и Стахановым.
За что:
В МВД Украины заявили, что гибель Дремова могла быть следствием споров между неконтролируемыми казачьими предводителями и их российскими кураторами.
Евгений Жилин (“ДНР”)
Главы террористической организации Оплот Евгений Жилин погиб 19 сентября 2016 года.
Как погиб:
Жилина расстреляли в подмосковном ресторане Ветерок. После того как он и его товарищ сделали заказ, киллер подошел и произвел в них серию выстрелов. Убийца при этом был тщательно загримирован, он скрылся.
За что:
Убийство Жилина приоритетно связывают с бизнесом террориста. Однако эксперты не исключают также и “смертельную команду Москвы”.
Геннадий Цыплаков (“ЛНР”)
“Глава Совета министров” террористов “ЛНР” до декабря 2015 года Геннадий Цыплаков погиб 24 сентября 2016 года.
Как погиб:
Главарь террористов “ЛНР” Игорь Плотницкий обвинил его в попытке переворота и бросил в подвал, где накануне его и нашли мертвым, объявив, что Цыплаков якобы повесился.
За что:
СБУ Украины назвала смерть Цыплакова расправой.
Напомним, Факты ICTV ведут онлайн событий по поводу убийства Александра Захарченка.