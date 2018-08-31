Убийства главарей “ЛДНР”: кого “убрали” раньше Захарченко

Главарь “ДНР” Александр Захарченко сегодня был смертельно ранен в центре Донецка. Факты ICTV вспоминают других известных боевиков, которые попали под “зачистку” Кремля за последние пару лет.

Александр Захарченко был смертельно ранен в результате взрыва.

Взрыв произошел у кафе Сепар на улице Пушкина. Захарченко убили в нескольких сотнях метров от его резиденции.

Кстати, взрыв задел еще одного террориста – Александра Тимофеева “Ташкента”.

В СБУ уже назвали, какая причина убийства Захарченко.

Михаил Толстых “Гиви” (“ДНР”)

Как погиб:

8 февраля 2017 года командир батальона боевиков Сомали Михаил Толстых (Гиви) был убит взрывом, когда находился в своем кабинете в Макеевке.

Боевик Гиви был убит приблизительно в 5.12 в результате взрыва.

Вероятно – попали снарядом РПО Шмель.

Позднее российские СМИ опубликовали видео с места убийства командира батальона боевиков Сомали.

Арсен Павлов “Моторола” (“ДНР”)

Один из командиров “ДНР” Арсен Павлов (Моторола) был убит 16 октября 2016 года в Донецке.

Как погиб:

Смерть наступила в результате взрыва в лифте дома, где проживал Моторола. Сам боевик и его охранник находились в эпицентре взрыва и скончались на месте, получив травмы, не совместимые с жизнью.

За что:

В покушении сепаратисты “ДНР” обвиняют украинскую диверсионно-разведывательную группу.

По версии Зоряна Шкиряка, советника главы МВД Украины, Моторола погиб в результате проведения зачистки ФСБ.

Александр Беднов “Бэтмен” (“ЛНР”)

Командир диверсионной группы быстрого реагирования “Бэтмен” Александр Беднов погиб 1 января 2015 года.

Как погиб:

Кортеж Беднова в районе Лутугино в Луганской области расстреляли из БМП, гранатометов, стрелкового оружия и реактивных пехотных огнеметов “Шмель”.

За что:

В “генпрокуратуре ЛНР” заявили, что боевик погиб во время попытки его задержания в связи с уголовным делом, открытым против него.

Сами же боевики заявляли, что с “непослушным” Бедновым расправились спецслужбы РФ.

Евгений Ищенко “Малыш” (“ЛНР”)

Назначенный боевиками “мэр” Первомайска, известный полевой командир банды “казака” Козицына Евгений Ищенко найден мертвым 23 января 2015 года.

Как погиб:

По информации боевиков “ЛНР” Ищенко расстреляли возле автомобиля. Вместе с террористом погибли трое россиян, которые доставляли в Первомайск гуманитарную помощь.

За что:

Смерть Ищенко связывают с конфликтом между “казаками” Козицына и группировкой Ефремова-Плотницкого.

Алексей Мозговой (“ЛНР”)

Главарь механизированной бригады Призрак Алексей Мозговой погиб 23 мая 2015 года.

Как погиб:

Черный джип Мозгового подорвался на специально подложенной мине (“хлопушке”). После этого автомобиль боевика расстреляли из автоматов. Жертвами покушения на Мозгового стали еще 6 человек, в том числе двое мирных жителей.

За что:

Ликвидацию Мозгового записали на себя бойцы украинского партизанского отряда Тени.

В свою очередь эксперты приписывают заказное преступление главарю “ЛНР” Игорю Плотницкому либо российским спецслужбам.

Павел Дремов “Батя” (“ЛНР”)

Командир 6-го казачьего полка Павел Дремов погиб 12 декабря 2015 года.

Как погиб:

LandRover боевика взорвали с помощью взрывчатки в районе города Ирмино (Теплогорск) на трассе между Первомайском и Стахановым.

За что:

В МВД Украины заявили, что гибель Дремова могла быть следствием споров между неконтролируемыми казачьими предводителями и их российскими кураторами.

Евгений Жилин (“ДНР”)

Главы террористической организации Оплот Евгений Жилин погиб 19 сентября 2016 года.

Как погиб:

Жилина расстреляли в подмосковном ресторане Ветерок. После того как он и его товарищ сделали заказ, киллер подошел и произвел в них серию выстрелов. Убийца при этом был тщательно загримирован, он скрылся.

За что:

Убийство Жилина приоритетно связывают с бизнесом террориста. Однако эксперты не исключают также и “смертельную команду Москвы”.

Геннадий Цыплаков (“ЛНР”)

“Глава Совета министров” террористов “ЛНР” до декабря 2015 года Геннадий Цыплаков погиб 24 сентября 2016 года.

Как погиб:

Главарь террористов “ЛНР” Игорь Плотницкий обвинил его в попытке переворота и бросил в подвал, где накануне его и нашли мертвым, объявив, что Цыплаков якобы повесился.

За что:

СБУ Украины назвала смерть Цыплакова расправой.

Напомним, Факты ICTV ведут онлайн событий по поводу убийства Александра Захарченка.