Убийство Захарченко: при взрыве ранен “вице-премьер” Ташкент

Взрыв, которым был убит Захарченко, задел еще одного террориста Александра Тимофеева.
Во время взрыва, убившего Олекандра Захарченко (главарь боевиков “ДНР”) был ранен “заместитель главы Совета министров ДНР” Александр Тимофеев (Ташкент). Террорист находился в момент взрыва в кафе Сепар вместе с Захарченко.
По данным РИА Новости, он получил ранения и был госпитализирован.
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Российские СМИ сообщают еще о двух раненных в результате взрыва.
Ранее сообщалось, что Захарченко убили в кафе Сепар на улице Пушкина в Донецке. Боевика взорвали.
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