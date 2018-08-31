Венгрия меняет название своего уполномоченного “по Закарпатью” – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что в пятницу утром провел разговор со своим венгерским коллегой Петером Сиярто, по итогам которого венгерская сторона должна поменять название своего уполномоченного “по Закарпатью”.
Об этом Климкин написал в своем аккаунте в Тwitter.
– Начал утро с разговора со своим венгерском коллегой Петером Сиярто. Венгры нас хорошо услышали и меняют название своего уполномоченного “по Закарпатью”. А по всем остальным вопросам – продолжаем конструктивно работать дальше, – написал он.
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Напомним, что ранее в правительстве Венгрии создали должность министра, который будет отвечать за развитие Закарпатской области Украины.
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