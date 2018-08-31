Украина может утроить добычу газа

С помощью американских технологий и инвестиций в недрах могут найти несколько миллиардов кубов новых запасов топлива.

Украине стоит развивать собственную добычу газа. Особенно в условиях вероятной блокады Россией украинской газотранспортной системы после достройки Северного потока-2 и Турецкого потока. Об этом говорят даже за океаном. В частности, совет активно развивать собственные месторождения газа украинцам дал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. При этом он не исключил участие в добыче природного газа в Украину американских и других иностранных компаний. Насколько вероятен приход на наш рынок новых мощных инвесторов, не повторят ли они судьбу Shell и Chevron, а также сколько газа сможет добывать Украина при благоприятных условиях?

Об этом Факты ICTV говорили с энергетическим экспертом, президентом Центра глобалистики Стратегия XXI Михаилом Гончаром.

– Заявление Болтона – это не просто комплимент… Украина уже интересна для инвесторов.

По вашему мнению, действительно ли Украина сейчас может заинтересовать американские компании?

Американский капитал уже присутствует в украинской газодобывающей отрасли. Пока небольшой. Рассчитывать на приход сразу больших игроков, американских, европейских или любых других, пока не приходится.

Скорее всего, на наш рынок могут зайти малые и средние компании. Но это нормально. Должны прийти своеобразные “лоцманы”, которые убедятся, что в Украине изменился инвестиционный климат. Думаю, такие пионеры появятся в ближайшее время. И они попытаются вновь открыть для мира украинские газовые месторождения.

Почему это так и не удалось Shell и Chevron?

Не только эти две компании столкнулась с низкими мировыми ценами на нефть и газ после 2014 года. Это сделало добычу коммерчески невыгодной. А Shell, которая даже пробурила скважину на востоке, добила еще и российская агрессия против Украины. Из-за низкой рентабельности после падения цен на нефть, проекты по добыче нетрадиционного газа затормозились не только у нас, но и в остальной Европе. Свою роль сыграла и пророссийская пропаганда на тему вреда от добычи нетрадиционного газа. Повышенные экологические требования к добывающим компаниям также повлияли на рентабельность. От таких невыносимых условий европейские компании даже пошли бурить в США.

Кстати, в США нет деления газа на традиционный и нетрадиционный. Ибо и то, и другое – обычный природный газ, метан с формулой СН4. Нет никакой разницы, он одинаков. Отличаются только технологии добычи.

В какую сферу американцам было бы целесообразнее вкладывать деньги в Украину: в традиционную добычу или сланцевую?

В традиционную добычу. И здесь Украина уже интересна для инвесторов. Заявление Болтона – это не просто комплимент. Когда американцы рассматривали проекты разработки Олесской площади на западе Украины, то исследовали не только сланцевый газ. Речь шла об углеводородах в целом. И сейчас как раз подходящий момент для того, чтобы инвестировать в их добычу. Прежде всего на востоке Украины, где имеются значительные прогнозные ресурсы природного газа глубокого залегания.

А вот сланцевому газу – не время. И дело не только в российской агрессии, но и в рыночной конъюнктуре. Мировые цены на углеводороды сейчас не настолько высоки, чтобы инвестиции в добычу нетрадиционного газа в Украине окупились. При нынешнем уровне цен добыча сланцевого газа – это фантастика.

– Тема сланцевого газа для нас закрыта… А вот другой нетрадиционный газ – уплотненных песчаников – может быть перспективным!

Есть ли шансы на возрождение наших “сланцевых перспектив” со временем? Ранее возвращение актуальности “сланца” анонсировали на 2020 год. Мы близки к возобновлению интереса к нетрадиционному газу или нет?

Вряд ли это возможно и в начале 20-х. Chevron свернула свои проекты по добыче сланцевого газа не только в Украине, а везде в Европе. Потому что в компании поняли, что эти площади малоперспективные. Сланцевый газ там есть. Но при нынешнем уровне цен его добыча нерентабельна. Поэтому, думаю, тема сланцевого газа для нас пока закрыта. Возможно, не только для 20-х, но и в дальнейшем. А вот другой нетрадиционный газ – из песчаников плотных пород – может быть перспективным. Но при условии выгодных цен на добытое топливо.

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При которой цене “голубого топлива” добыча такого нетрадиционного газа может быть рентабельной в Украине?

При нынешних ценах в 200-300 долларов за тысячу кубов это не перспективно. Это рентабельно разве для США, где уже имеется вся инфраструктура для добычи нетрадиционного газа.

Если же мировые цены на газ вырастут до уровня 400-500 долларов за тысячу кубов, то тогда добыча теоретически станет экономически привлекательной.

Конечно, не стоит ожидать быстрого открытия каких-то гигантских месторождений. Сейчас их у нас просто нет. Но они могут быть найдены в процессе поисковых работ на совершенно других глубинах.

– Новые перспективные залежи газа находятся на глубине 3,5-5 км.

Сейчас перспективными являются залежи газа на глубине 3,5-5 км. И это не просто концептуальное видение, это – практика последних лет. Новые перспективные залежи газа находятся на более глубоких горизонтах.

Сейчас на нашем рынке наблюдается подъем сервисных компаний, занимающихся сейсмикой, геологоразведкой, интенсификацией добычи и тому подобное. Пальму первенства здесь держат китайцы. Возможно, именно это заставляет наших западных партнеров “шевелиться”.

Но быстрых результатов ждать не стоит. От прихода компании на рынок до реальной добычи могут пройти годы. Примерно 5-7. Однако результаты инвестиций могут быть серьезными.

– Украина может добывать более 70 млрд кубометров газа в год!

Более или менее реалистичные оценки запасов газа в Украине по состоянию на 2018 год?

Прогнозные ресурсы варьируются в широком диапазоне: от 2-х до 8-ми трлн кубов, включая нетрадиционный газ. Но это не значит, что их все возможно добыть. В коммерчески извлекаемые запасы может превратиться, например, только десятая часть этого гигантского объема. Но и она существенная. Это несколько миллиардов кубов запасов газа.

Еще в 2012 году американские специалисты сделали вывод: при благоприятных условиях и инвестициях в добычу в конце 2020-х – в начале 2030-х Украина может добывать более 70 млрд кубометров газа в год. Для сравнения: сейчас у нас добывают 21 млрд в год. Пик газодобычи в Украине пришелся на 1975 год. Тогда было добыто 68,5 млрд кубов. Сейчас же за счет освоения газоносных горизонтов глубокого залегания мы можем даже превзойти рекорд советских времен.

Алексей Савицкий, Факты, ICTV

Фото: УНИАН