Украинское метро: как новая стоимость проезда повлияет на качество и путь автоматизации

Киевское метро на сегодняшний день является одним из самых популярных видов транспорта в городе, однако у него есть много минусов, на которые нужно в ближайшее время обратить внимание.

Факты ICTV собрали информацию о состоянии киевского метрополитена и том, как его можно улучшить.

Метро в Украине далеко не самое плохое, хотя его и привыкли считать достаточно плохим из-за небольшой протяженности линий и постоянного подорожания проезда. А вот, по мнению журналиста Татьяны Ворожко украинский метрополитен даже во многом превосходит метро Вашингтона.

В Киеве в час пик поезда ходят каждые 1,5-3 минуты, в то время как американские поезда прибывают раз в 4-8 минут. Конечно, у этого есть свои причины. В Вашингтоне просто не хотят, чтобы поезда ходили без пассажиров.

Вопреки всеобщему убеждению, что проезд в Киеве необоснованно дорогой, на самом деле он очень и очень дешевый даже после подорожания до 8 гривен. В Вашингтоне стоимость проезда зависит от расстояния, времени суток, дня недели.

По словам Ворожко, в понедельник в час пик проезд от станции Vienna до центра города обойдется в $5,5, а проезд по всему городу будет стоить около $6.

В украинском метро часто возникают проблемы с большими очередями, поскольку продажа жетонов еще не полностью автоматизирована. Однако этот способ намного проще, чем в американском городе, где система полностью автоматизирована. Для тех, кто не разбирается во всех аспектах вашингтонского метро оплата проезда – настоящее испытание. Конечно, таких сумасшедших очередей, как в Киеве не увидишь, но зато можно застрять на несколько минут, пока другой пассажир будет разбираться, как же правильно выбрать вид проезда и оплатить его.

В Киеве метро – главная система общественного транспорта, которая перевозит около 1,5 млн пассажиров в сутки. Его любят использовать, поскольку достаточно легко подсчитать время, за которое можно добраться до желаемого места назначения, ведь проблемы со скоростью прибытия поездов это исключение из правил.

Но, конечно же, без проблем в наших метрополитенах не обходится. Одной из ключевых характеристик метрополитена является его пропускная способность. И, в случае Украины, она далеко не самая лучшая.

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Помню, как несколько лет назад поезд не приходил около 10 минут. Тогда попытка выйти на улицу, чтобы продолжать путь на маршрутке или такси просто не представлялся возможным. Когда я развернулся, чтобы найти путь до эскалатора, то моему взору открылось огромное количество “голов”, которые простирались до спуска в метрополитен. Идея о том, чтобы пытаться выйти на улицу сразу испарилась из моей головы. Все, что оставалось в тот момент – ждать поезда и придумывать, как объяснить причину своего опоздания.

Для того, чтобы увеличить пропускную способность метро можно еще больше снизить интервал, с которым будут ходить поезда, однако для этого понадобится закупить новый подвижной состав. Также для увеличения пассажиропотока можно построить новые выходы на станциях метро Вокзальная, Университет, Дарница, Лукьяновская.

Конечно же, подвижной состав в украинском метрополитене обязательно нужно обновлять. В мире уже давно покупают поезда, в которых есть так называемый сплошной проход. Он позволяет увеличить пассажировместимость одного состава приблизительно на 15% по сравнению с теми поездами, которые используются сейчас.

Кроме того, необходимо оборудовать большое количество станций для людей с ограниченными возможностями. Например, поставить на станциях специальные лифты, которые помогут спуститься в метро. Хотя эта задумка закладывается в план строительства некоторых станций и вводится на некоторые уже существующие станции, их все еще не достаточно для того, чтобы у людей с ограниченными возможностями не возникало проблем при поездках в метрополитене.

А на что же сейчас пойдут деньги, после подорожания проезда в метро Киева? Факты ICTV связались с одним из действующих работников метрополитена, который рассказал, для чего была повышена цена на проезд в метро.

По информации нашего источника, первое, на что пошла прибыль от новой цены на метро – повышение зарплат сотрудникам метрополитена. В среднем их зарплату повысили на 15%, поскольку от работников неоднократно поступали жалобы о низкой оплате труда.

Кроме того, были закуплены новые подвижные составы Крюковского вагоностроительного завода, которые уже перевозят пассажиров. Также планируется начать работы по реконструкции на нескольких станциях Сирецко-Печерской линии, поскольку их состояние приближается к критическому.

Конечно, киевскому метро не помешало бы расшириться, ведь сейчас большая часть метрополитена охватывает центр города и небольшую часть левого берега.

Согласно схеме линий киевского метрополитена 2018 года сейчас проектируется несколько вариантов увеличения уже существующих линий и строительства так называемой Подольско-Выгуровской линии. Она должна проходить на Троещину и охватывать еще часть левого берега Киева.

Однако власти Киева считают, что на станциях метро города просто необходимо установить табло, которые будут показывать, сколько времени остается до прибытия поезда. Этот проект зарегистрировали на сайте КГГА 3 августа. Многие считают эту идею не слишком правильной.

Так, в середине августа в метро женщина потеряла сознание, и никто не мог оказать ей профессиональную помощь, так как персонал метрополитена этому не обучали. А если в метро произойдет ситуация, которая угрожает жизни (остановка сердца, инсульт, и т.д.), то никто из персонала станции не окажет вам помощь. Скорую помощь, конечно же, вызовут, но придется ждать пока она приедет, спустится в метро.

Многие считают, что такое положение дел является неправильным. Установка тех же дефибрилляторов на станциях поможет спасти жизнь человека в том случае, если у него случится остановка сердца. Обучить персонал для их использования совсем не сложно. Подобная практика существует в соседней Польше.

Также стоит установить на станциях аптечки для использования во время чрезвычайных происшествий и также научить персонал оказывать первую помощь в самых распространенных случаях. Это позволит пострадавшему дождаться работников скорой в том состоянии, когда их помощь еще может оказать значительное влияние на ситуацию.

Еще одна проблема, которую хотят исправить в ближайшее время – наличие туалетов на станциях. Даже учитывая тот факт, что средняя поездка в метро не занимает более получаса, оказаться в ситуации, когда терпеть уже не в силах, может каждый.

Поскольку проектирование туалетов прямо на станциях метро не предусмотрено, Министерство регионального развития рассматривает вариант строительства туалетов на входе в метро или в подземных переходах, как это сделано в Лондоне, Париже и Риме.

Автоматические поезда метро – еще один путь развития, по которому стремительно двигаются страны Европы и Азии. Сейчас автоматические поезда метро можно увидеть в 37 городах мира. Среди стран лидерами новшества являются Франция, Южная Корея, ОАЭ и Сингапур.

Автоматизация метрополитена внедряется в различных странах на разных уровнях. Так, сейчас используют автоматизацию: в режиме движения под управлением водителя, с элементами автоматики (водитель управляет и тормозит), беспилотный режим, полуавтоматический режим, полностью автоматизированный беспилотный режим.

Конечно, чтобы внедрить подобную практику, нужны соответствующие поезда и система их контроля. Сейчас большинство автоматизированных поездов пытаются внедрять на малонагруженных линиях в качестве эксперимента.

Обновить существующую линию под управление автоматизированной системой вполне реально, однако для этого понадобится не только закупить специальные подвижные составы, но и сигнальную технику, устройства оперативного управления. Кроме того, в Париже при обновлении одной из линий метро специально установили двери, которые отделяют платформу от рельсов, чтобы обезопасить пассажиров при использовании автоматизированных поездов.

Сроки внедрения всецело зависят от стран и их технического обеспечения, потому точных прогнозов тут стараются не давать.

К слову, КГГА утвердила проект строительства участка Сырецко – Печерской линии метрополитена от станции Сырец на жилой массив Виноградарь.