В Украине с 1 января вырастут зарплаты и пенсии – на сколько

В проекте бюджета на 2019 заложено повышение зарплат и пенсий для граждан Украины.

Кабинет министров внесет в Верховную Раду Украины проект бюджета на 2019 до 15 сентября. Это предусмотрено действующим законодательством, сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

– В прошлом году Правительство впервые за всю историю независимости обеспечил конституционное представление полного бюджета в Верховную Раду до 15 сентября. Я убежден, что и в этом году Правительство 15 сентября, может даже чуть раньше, передаст проект Государственного бюджета в Верховную Раду, – сказал он в эфире Прямого.

По словам Розенко, значительная часть средств будет направлена ​​на дальнейшее усиление обороноспособности страны и повышения денежного обеспечения военнослужащих.

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– Я могу гарантировать, что с 1 января будут повышены и размер заработной платы примерно до 4200 гривен и пенсионные выплаты, – сказал вице-премьер-министр Украины.

Напомним, согласно данным Госкомстата, зарплата учителя в Украине – одна из самых низких в Европе.