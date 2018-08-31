Убийство Захарченко: Донецк закрыт, в школах отменили первый звонок

В оккупированном Донецке ввели чрезвычайное положение после убийтва главаря “ДНР” Александра Захарченко.

Об этом сообщает kp.ua.

Также в связи с происшествием закрыли все пункты пропуска.

По состоянию на вечер 31 августа, жителей “ДНР” не выпускают из оккуппированной территории.

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Местные правоохранители рассчитывают, что это поможет им найти участников покушения.

По информации Telegram-канала Mash, школах “ДНР” отменили первый звонок.

Напомним, сегодня около 18.00 главарь “ДНР” Александр Захарченко был смертельно ранен в центре Донецка. Взрыв произошел у кафе Сепар на улице Пушкина, которое находится в нескольких сотнях метров от резиденции боевика.

Фото: Twitter.