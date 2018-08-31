Главарь “ДНР” Александр Захарченко был убит в центре Донецка в результате взрыва. Факты ICTV собрали реакцию соцсетей на смерть Захарченко.

Александр Захарченко умер сегодня в результате взрыва в оккупированном Донецке.

Взрыв произошел в кафе Сепар, которое находится недалеко от резиденции Захарченко.

Факты ICTV собрали реакцию социальных сетей на то, что Захарченко убили.

















Убийство Захарченко – реакция социальных сетей / 9 фотографий

Напомним, биография Захарченко полна темных пятен. Факты ICTV писали о бизнесе Захарченка.