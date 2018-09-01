1 сентября 2018 компания KAN Development открыла современное учебное заведение Гимназию А+

Торжественно перерезали ленту основатель компании KAN Игорь Никонов, его жена, основательница образовательной сети А+ Иванна Никонова, директор сети образовательных учреждений А+ Татьяна Курмаз, а также Кличко Владимир, Фиданян Елена, Волков Александр.

– Проект Гимназии А+ созданный вместе с талантливой командой архитекторов из бюро ARCHIMATIKA имеет площадь около 8000 кв.м. и рассчитан на 600 учеников, он является уникальным и не имеет аналогов в Украине. Здание работает на тепловых насосах, использующих энергию земли и поставляют его для нужд гимназии, 170 пробуренных скважин берут тепло в течение отопительного периода, а летом они работают на охлаждение здания. Энергоэффективное стекло, регулирующего прогрев воздуха в аудиториях, солнечные батареи, сверхсовременная система вентиляции, разумное освещения, трехуровневая система очистки воды – это далеко не все технические характеристики здания, – отметил основатель компании KAN Игорь Никонов.

Гимназию А+ было реализовано в рекордные сроки. Авторы проекта в составе KAN и ARCHIMATIKA добавили немало усилий, чтобы учебное заведение положительно отличалося от других образовательных проектов даже через несколько десятилетий. Экологичность и эргономичность – основополагающие принципы компании KAN.

Создавая Гимназию А+, команда проекта уделила особое внимание соответствию всех материалов параметрам безопасности их использования в детском учреждении, а также экологичности, надежности и устойчивости. Например, отделочные материалы тестировали на выделение фенолов, формальдегидов и взвешенных спиртов.

Это первая школа с уникальным большим стадионом аналогов которому еще нет в Украине. Профессиональное футбольное поле размером 40Х60 метров для тренировки учеников и проведения соревнований международного уровня с трибунами для болельщиков, реализовано по стандартам ФИФА. Также гимназия имеет 3 многофункциональные спортивные залы различного назначения: большой зал для командных видов спорта, зал для художественной гимнастики и единоборств, хореографический зал.























1 сентября 2018 компания KAN Development открыла современное учебное заведение Гимназию А+ / 12 фотографий

Отдельного внимания стоит outdoor гимнастический комплекс и баскетбольная площадка (может использоваться для волейбола, бадминтона и т.д.), беговые дорожки с профессиональным покрытием, стена для скалолазания и прочее. На внешней детской площадке установлен уникальный комплекс детских спортивно-развлекательных аттракционов, на фоне которых даже взрослому хочется сделать фото.

Еще одна из инновационных черт гимназии А+ – это возможность проведения занятий на свежем воздухе. На специально оборудованной зеленой площадке дети и их родители имеют возможность посетить классы по рисованию, поэзии и йоги на зеленой траве с видом на ландшафтный парк. Кстати, уникальные хвойные деревья и сакуры для него были привезены из лучших питомников Украины и Германии.

В Гимназии А+ от KAN Development есть столовая для здорового питания ребенка и уютное кафе, сверхсовременная цифровая и традиционная библиотеки, школьный театр, большой концертный зал на 200 человек, профессиональный лекторий, студия звукозаписи и оборудована современными инструментами музыкальная студия. Классы информатики, биологии, химии и Science lab с профессиональным лабораторным оборудованием, которому позавидуют даже современные ученые. Для родителей в гимназии предусмотрен удобный паркинг, в том числе електрозарядные станции для автомобилей и велосипедов.

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Также в школе разработана уникальная программа, благодаря которой родители онлайн будут получать информацию об успехах и талантах ребенка, что позволит своевременно выявить в нем лучшие качества и умения для будущего развития и реализации.

Компания KAN продолжает создавать новые сверхсовременные учебные и спортивные заведения в рамках инфраструктуры проектов жилых комплексов. Уже ведется реализация садов и школ в живом квартале Файна Таун, ЖК Respublika и уникальном комплексе Tetris Hall.